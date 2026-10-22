Про це повідомили міський голова Віталій Кличко та КМДА.

Яка ситуація в Києві

Поїзди Сирецько-Печерської лінії наразі курсують лише на двох відокремлених ділянках: між станціями Сирець – Видубичі та Осокорки – Червоний хутір. Пасажирські перевезення забезпечують рухомим складом, який уночі залишився в тунелях, тому інтервали руху суттєво зросли.

Зупинка транспортного сполучення через Дніпро спричинила скупчення пасажирів на лівобережжі міста. На зупинках громадського транспорту Харківського масиву вишикувалися великі черги, а виїзд транспорту на правий берег заблокований масштабними заторами.

У столиці транспортний колапс після нічної атаки: дивіться відео

Аби зменшити пасажиропотік, столична влада збільшила кількість рухомого складу на автобусних маршрутах 22 та 91. На 22-му маршруті випустили 12 автобусів замість десяти, причому п'ять із них курсують за скороченою схемою від Тростянецької вулиці до станції Либідська.

У столиці транспортний колапс після нічної атаки: дивіться відео

На автобусному напрямку 91 кількість одиниць транспорту збільшили з трьох до п'яти. Водночас за повідомленням патрульної поліції, проїзд автомобілів Південним мостом у напрямку з правого на лівий берег залишається тимчасово закритим.

Нагадаємо, що обстріл пошкодив частину інфраструктури метрополітену на Південному мосту.