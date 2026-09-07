Из-за транспортного коллапса в Киеве Корецкий поручил незамедлительно обеспечить нормальную работу метро

Премьер-министр Сергей Корецкий провел экстренное совещание с членами правительства и руководством Киева в связи с масштабным транспортным коллапсом в столице. Он поручил немедленно обеспечить надлежащую работу метрополитена и наземного транспорта для разгрузки городских автодорог.

Как сообщил глава правительства в своем официальном телеграм-канале, причиной принятия экстренных мер стали длительные воздушные тревоги и ограничения движения, из-за которых передвигаться по столице в вечернее время стало крайне сложно.

Каковы подробности?

Существенные затруднения с транспортом возникли, прежде всего, на левом берегу города, куда перестал курсировать метрополитен, что привело к масштабным очередям на автобусы.

В течение нескольких дней враг почти непрерывно атаковал Киев и область, тревоги объявляли по 10 раз в день. Это привело к систематическим остановкам общественного транспорта и образованию многочасовых пробок на ключевых магистралях столицы.

Какова была ситуация на дорогах и остановках в Киеве: смотрите видео

Во время заседания чиновник подчеркнул, что скопление людей на остановках и километровые пробки непосредственно угрожают безопасности жителей. По его словам, городские власти должны безоговорочно реализовать уже принятые решения Кабинета Министров о возобновлении перевозок.

Решения должны выполняться! Выполняться быстро и с учетом актуальной ситуации в городе. Жду от городских властей оперативной реакции. Безопасность и комфорт людей – наш общий и безусловный приоритет,

– заявил Сергей Корецкий

Требования правительства и оперативная реакция столицы

Глава правительства подчеркнул, что нет никаких оснований для задержки возобновления нормального сообщения между берегами Днепра.

Члены правительства и столичные власти должны немедленно скорректировать графики движения наземного транспорта и обеспечить надлежащее функционирование метро.

К слову, мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в Киеве с 10 сентября сократится продолжительность комендантского часа. Он будет действовать с 1 часа ночи до 5:00 утра. Соответственно, график работы общественного транспорта в столице будет продлен на 1 час.