Як повідомив очільник уряду у своєму офіційному телеграм-каналі, причиною екстрених заходів стали тривалі повітряні тривоги та обмеження руху, через які пересуватися столицею у вечірній час стало критично складно.

Які подробиці?

Суттєві ускладнення з транспортом виникли, передусім, на лівому березі міста, куди припинив курсувати метрополітен, що призвело до масштабних черг на автобуси.

Упродовж кількох днів ворог майже безперервно атакував Київ та область, тривоги оголошували по 10 разів на день. Це спричинило систематичні зупинки громадського транспорту та утворення багатогодинних заторів на ключових магістралях столиці.

Якою була ситуація на дорогах та зупинках у Києві: дивіться відео

Під час засідання посадовець підкреслив, що скупчення людей на зупинках і кілометрові корки прямо загрожують безпеці жителів. За його словами, міська влада має беззаперечно реалізувати вже ухвалені рішення Кабінету Міністрів щодо відновлення перевезень.

Рішення мають виконуватися! Виконуватися швидко та з урахуванням актуальної ситуації в місті. Чекаю від міської влади оперативної реакції. Безпека та комфорт людей – наш спільний та безумовний пріоритет,

– заявив Сергій Корецький

Вимоги уряду та оперативна реакція столиці

Голова уряду наголосив, що немає жодних підстав для затримки відновлення нормального сполучення між берегами Дніпра.

Урядовці та столична влада мусять негайно скоригувати графіки руху наземного транспорту та забезпечити належне функціонування підземки.

До слова, мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у Києві з 10 вересня скоротиться тривалість комендантської години. Вона діятиме з 1 години ночі до 5:00 ранку. Відповідно, графік роботи громадського транспорту в столиці подовжиться на 1 годину.