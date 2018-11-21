Транспортный коллапс в Херсоне: почему люди уже неделю ходят пешком

Херсон уже неделю без маршруток – так перевозчики отреагировали на решение суда, который вернул старый тариф за проезд.

Власть же в ответ лишь разводит руками, мол, не в силах повлиять на владельцев маршрутного бизнеса.

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Жители Херсона спасаются, как могут. Кто-то идет на работу пешком, кто-то просится в попутчики к автомобилистам. Если же пасарижирам повезет, и они дождутся маршрутки, то платить приходится 8 гривен. Хотя официальный тариф – 4.

Водители маршруток говорят, что выехать на линию готовы хоть сейчас, если будет указание руководства.

Сейчас суд закончится и все будет решено. Нам придут скажут выезжать на работу – мы поедем,

– сказал водитель маршрутки Александр.

Но владельцы команды не дают: требуют повысить тариф – с 4 до 6 гривен. На прошлой неделе мэрия так и сделала. Однако это решение отменил суд, поэтому перевозчики и пошли на шантаж. В Херсоне, где почти нет коммунальных автобусов – только троллейбусы, это сделать легко.

И все прекрасно понимают, что транспорт нужно на коммунальную основу перевести, и никто ничего не делает,

– заявила жительница Херсона Надежда Наконечная.

Измученные транспортными испытаниями жители тоже протестуют. Вчера под мэрией требовали от мэра Владимира Николаенко уйти в отставку или решить вопрос с маршрутками. Мэр сам в отставку не ушел, а вот руководительницу управления транспорта уволил. И пообещал разорвать соглашения с перевозчиками, которые не выходят на рейсы.

Сделали ответственным руководителя управления транспорта, сделали ответственным руководителя коммунального предприятия, ответственный городской глава, а те люди, которые саботируют, такое впечатление, что они ни за что не должны отвечать,

– отметил мэр Херсона Владимир Николаенко.

Напомним, что это уже не первый транспортный пикет за последние недели в Украине. Недавно против повышения цен выступили люди в Тернополе. Там с первого ноября цену на проезд в общественном транспорте подняли вдвое. Так, проезд в троллейбусе с 4 гривен вырос до 8, а в маршрутке – с 5 гривен до 9. Люди устроили "транспортный протест маршруткам": начали ходить на работу пешком, подвозить попутчиков и пикетировать мэрию. Перевозчики взамен не вышли на маршруты. За несколько дней решение о повышении цен на 100 процентов отменили. Стоимость билета и троллейбусах, и маршрутках выросла на одну гривну.