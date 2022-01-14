Транзит газа в Европу: Ермак объяснил, что ждет Украину
14 января 2022 , 19:01Читати новину українською
Источник:AtlanticCouncil
Андрей Ермак заявил, что Киев ожидает начала консультаций с Россией, США и Германией. На повестке дня – вопрос транзита российского газа через Украину в Европу.
Глава Офиса президента Ермак отметил: Украина ожидает консультации с несколькими странами. Соответствующее заявление политик сделал во время общения с американским дипломатом Джоном Хербстом.
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Киев ожидает начала консультаций с РФ, США и Германией по вопросу транзита российского газа через Украину в Европу,
– подчеркнул Ермак.
Зеленский предложил организовать трехсторонние переговоры
- Во время разговора с Хербстом Ермак рассказал, что Зеленский предложил лидеру США Джо Байдену организовать трехсторонние переговоры с участием главы Кремля Владимира Путина.
- Глава ОП подчеркнул, что американские партнеры восприняли предложение с интересом.
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