Одна из элит будет обижена, – эксперт предположил, кто может быть преемником Путина

Раздаются предположения, что в России готовятся к транзиту власти, а вероятным преемником Путина называют сына секретаря совета безопасности России Николая Патрушева – Дмитрия. Однако есть и другие кандидаты.

Об этом 24 каналу рассказал глава Центра политических студий "Доктрина" Ярослав Божко. Он отметил, что не следует сосредотачиваться только на Патруше-младшем, потому что значительная часть российских силовиков, которые могут претендовать на место преемника Путина, сознательно распускают о себе такие слухи, чтобы на них больше обращали внимание на Западе.

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Кириенко – потенциальный преемник

Следовательно, по словам Божко, в иностранных медиа говорят о том, что на место Путина может метить Сергей Кириенко – заместитель главы администрации президента России. Он, по сути, ответственен за политическую составляющую оккупации украинских территорий, то есть не за военный блок, а именно за "референдумы", вертикаль оккупационных "администраций", "присоединение" территорий, то как его должны оформлять, как его называть и тому подобное.

Для Путина, который, вероятно, рассматривает транзит власти только при гарантиях безопасности для себя, Кириенко может стать гарантом, ведь, очевидно, он ответственен за захват Украины так же как и военные высокопоставленные чиновники России, в том числе и министр обороны Шойгу.

Почему отпала кандидатура Шойгу

Эксперт отметил, что до начала полномасштабной войны как о преемнике российского диктатора говорили и о самом Шойгу, но провалы их армии в Украине и неспособность реализовать поставленные цели, похоже, отменили для него такую перспективу.

Впрочем, Божко считает, что окончательно списывать Шойгу со счетов рано. Дело в том, что он показал себя как аппаратный игрок, хотя и очень плохой главнокомандующий армией. Поэтому, может быть, некоторые шансы у него еще есть.

Чем России грозит транзит власти

Политолог подчеркнул, что хотя транзит и необходим России, сама эта модель достаточно опасна для нее. В 2020 году россияне уже тестировали подобную идею с так называемым государственным советом, который должен быть коллективным органом власти, подобным политбюро ЦК в Советском Союзе. Они хотели создать что-то вроде того, что работает в Китае, но попытка оказалась неудачной.

Божко объяснил, что россиянам не удалось создать эффективную устойчивую коллективную модель, чтобы одна группа элит не пошла против других. Им пришлось выносить на референдум так называемое "обнуление сроков", чтобы задержать Путина в должности и за это время придумать, что делать.

Проблема России в том, что кто бы ни пришел на место Путина, у него не будет всей полноты власти, которую сейчас имеет президент-террорист, ведь одна из групп элит обязательно останется обиженной.

Путин – это черная дыра российской политики, огромный гравитационный центр. Когда его снимают с весов, то сразу все разбалансируется, летит в разные стороны,

– подчеркнул Ярослав Божко.

Он добавил, что в России прекрасно это осознают, и заменить Путина сейчас некем. Если бы это было реально, российские элиты уже давно получили хотя бы намек относительно потенциальной кандидатуры.

Готов ли Путин к транзиту власти

По мнению Божко, Путин понимает важность транзита власти, вероятно, боится, чтобы не повторилась ситуация с советскими вождями, которые годами были в политбюро и выходили оттуда разве что "ногами вперед". Ведь по сути Советский Союз распался именно из-за всех этих политико-административных нюансов – ситуация была запущена настолько, что уже никто не мог управлять государством. Так что объективно других путей, кроме распада, уже не было.

Однако для Путина был бы хорош только тот вариант транзита, при котором он передает полномочия человеку, который серьезно на Западе и в Украине считается причастным к военным преступлениям и оккупации. Это нужно, чтобы у этого преемника не было окна доверия с Западом, а иначе он вполне реально сможет "сдать" Путина, чтобы откупиться и быть абсолютно свободным.

Нужно, чтобы он был хотя бы схожим по масштабу преступником и негодяем. Тогда он (Путин – 24 канал) будет чувствовать себя в безопасности, потому что если судят Путина, то и Шойгу, и Кириенко тоже не могут считаться хоть немного невинными,

– подытожил Божко.

Ярослав Божко о возможности транзита власти в России: смотрите видео

Когда развалится режим Путина

Российский оппозиционный журналист и международный обозреватель Иван Яковина считает, что в России может возникнуть антипутинская коалиция, особенно ввиду сдачи Херсона. Это лишает его группу поддержки, которая раньше была его опорой, и непонятно, как российский президент будет в дальнейшем руководить страной.

Следовательно, все складывается таким образом, что режиму Путина осталось совсем недолго. Яковина предполагает, что он может пасть еще до конца 2022 года.