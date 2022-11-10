Про це 24 каналу розказав голова Центру політичних студій "Доктрина" Ярослав Божко. Він зауважив, що не слід зосереджуватися лише на Патрушеві-молодшому, тому що значна частина російських силовиків, які можуть претендувати на місце наступника Путіна, свідомо розпускають про себе такі чутки, аби на них більше звертали увагу на Заході.

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Кірієнко – потенційний наступник

Відтак, за словами Божка, в іноземних медіа говорять про те, що на місце Путіна може мітити Сєргєй Кірієнко – заступник глави адміністрації президента Росії. Він по суті відповідальний за політичну складову окупації українських територій, тобто не за військовий блок, а саме за "референдуми", вертикаль окупаційних "адміністрацій", "приєднання" територій, те, яким чином його мають оформляти, як його називати тощо.

Для Путіна, який, ймовірно, розглядає транзит влади лише за умови гарантій безпеки для себе, Кірієнко може стати гарантом, адже, вочевидь, він відповідальний за загарбання України так само як і військові високопосадовці Росії, зокрема й міністр оборони Шойгу.

Чому відпала кандидатура Шойгу

Експерт зауважив, що до початку повномасштабної війни як про наступника російського диктатора говорили й про самого Шойгу, але провали їхньої армії в Україні та нездатність реалізувати поставлені цілі, схоже, скасували для нього таку перспективу.

Утім, Божко вважає, що остаточно списувати Шойгу з рахунків ще рано. Річ у тім, що він показав себе як апаратний гравець, хоч і дуже поганий головнокомандувач армією. Тому, можливо, деякі шанси у нього ще є.

Чим Росії загрожує транзит влади

Політолог наголосив, що хоч транзит і необхідний Росії, сама ця модель є досить небезпечною для неї. У 2020 році росіяни вже тестували подібну ідею з так званою державною радою, яка мала б бути колективним органом влади, подібним до політбюро ЦК у Радянському Союзі. Вони хотіли створити щось подібне до того, що працює у Китаї, але спроба виявилася невдалою.

Божко пояснив, що росіянам не вдалося створити ефективну стійку колективну модель, щоб одна група еліт не пішла проти інших. Їм довелося виносити на референдум так зване "обнуление сроков", щоб затримати Путіна на посаді і за цей час вигадати, що робити.

Проблема Росії у тому, що хто б не прийшов на місце Путіна, у нього не буде всієї повноти влади, яку зараз має президент-терорист, адже одна з груп еліт обов'язково залишиться ображеною.

Путін – це чорна діра російської політики, це величезний гравітаційний центр. Коли його знімають з терезів, то одразу все розбалансовується, летить в різні боки,

– підкреслив Ярослав Божко.

Він додав, що у Росії прекрасно це усвідомлюють, тож і замінити Путіна зараз ніким. Якби це було реально, російські еліти вже давно отримали хоча б натяк щодо того, хто є потенційною кандидатурою.

Чи готовий Путін до транзиту влади

На думку Божка, Путін розуміє важливість транзиту влади, бо ймовірно, боїться, щоб не повторилася ситуація із радянськими керманичами, які роками були у політбюро і виходили звідти хіба що "ногами вперед". Адже по суті Радянський Союз розпався саме через усі ці політико-адміністративні нюанси – ситуація була запущена настільки, що вже ніхто не міг керувати державою. Тож об’єктивно інших шляхів, окрім розпаду, уже не було.

Однак для Путіна був би хорошим лише той варіант транзиту, за якого він передає повноваження людині, яка серйозно на Заході та в Україні вважається причетною до воєнних злочинів та окупації. Це потрібно, щоб у цього наступника не було вікна довіри із Заходом, а інакше він цілком реально зможе "здати" Путіна, щоб відкупитися, і бути абсолютно вільним.

Потрібно, щоб він був хоча б подібним за масштабом злочинцем і негідником. Тоді він (Путін – 24 канал) почуватиме себе в безпеці, тому що якщо судять Путіна, то і Шойгу, і Кірієнко теж не можуть вважатися хоч трішки невинними,

– підсумував Божко.

Ярослав Божко про можливість транзиту влади в Росії: дивіться відео

Коли розвалиться режим Путіна

Російський опозиційний журналіст та міжнародний оглядач Іван Яковина вважає, що в Росії може виникнути антипутінська коаліція, особливо зважаючи на здачу Херсона. Це позбавляє його групи підтримки, яка раніше була його опорою, тож незрозуміло, як російський президент надалі керуватиме країною.

Відтак, усе складається таким чином, що режиму Путіна залишилося існувати зовсім недовго. Яковина припускає, що він може впасти ще до кінця 2022 року.