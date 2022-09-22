Трасс поблагодарила Зеленского за освобождение 5 британских пленных

Премьер-министр Британии Лиз Трасс поблагодарила Владимира Зеленского за усилия в освобождении 5 британских пленных, которых россия удерживала в плену.

Лиз Трасс поблагодарила за освобождение британцев из плена

Она поблагодарила президента Украины Владимира Зеленского и Саудовской Аравии за помощь в освобождении задержанных.

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Очень приятные новости о том, что 5 британских граждан, задержанных поддерживаемыми россией марионетками на востоке Украины, благополучно возвращаются, что положило конец месяцам неопределенности и страданий для них и их семей,

– написала Лиз Трасс.

В другом сообщении Трасс поблагодарила президента Украины Владимира Зеленского за "за его усилия по освобождению пленных", а также Саудовской Аравии за помощь в переговорах с российской стороной.

Россия должна положить конец безжалостной эксплуатации военнопленных и гражданских, заключенных в политических целях,

– подчеркнула премьер-министр Великобритании.

Что известно о военнопленных

По данным Saudi Press Agency (SPA), из плена вернулись граждане:

США – 2 граждан,

Великобритании,

Швеции – 1,

Хорватии – 1,

Марокко – 1.

Для освобождения и возвращения домой военнопленных наследный принц Саудовской Аравии был в прямом контакте с кремлем и Украиной.

Пленным угрожала казнь

Среди освобожденных пленных и британец Эйден Эслин, которому оккупанты вынесли смертный приговор. Информацию о его освобождении подтвердили в министерстве здравоохранения Великобритании.

Кроме этого, издание CNN сообщило и об освобожденных американцах Александре Дрюке и Энди Хюине – ссылаются на слова родных.



Эйден Эслин освобожден из плена / твиттер cossackgundi

Отметим, что 28-летний Эйден Эслин еще с 2018 записался добровольцем в ряды ВСУ и присоединился к 36-й бригаде морской пехоты.

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