Трасс поблагодарила Зеленского за освобождение 5 британских пленных
Источник:Лиз Трасс
Премьер-министр Британии Лиз Трасс поблагодарила Владимира Зеленского за усилия в освобождении 5 британских пленных, которых россия удерживала в плену.
Лиз Трасс поблагодарила за освобождение британцев из плена
Она поблагодарила президента Украины Владимира Зеленского и Саудовской Аравии за помощь в освобождении задержанных.
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Очень приятные новости о том, что 5 британских граждан, задержанных поддерживаемыми россией марионетками на востоке Украины, благополучно возвращаются, что положило конец месяцам неопределенности и страданий для них и их семей,
– написала Лиз Трасс.
В другом сообщении Трасс поблагодарила президента Украины Владимира Зеленского за "за его усилия по освобождению пленных", а также Саудовской Аравии за помощь в переговорах с российской стороной.
Россия должна положить конец безжалостной эксплуатации военнопленных и гражданских, заключенных в политических целях,
– подчеркнула премьер-министр Великобритании.
Что известно о военнопленных
По данным Saudi Press Agency (SPA), из плена вернулись граждане:
- США – 2 граждан,
- Великобритании,
- Швеции – 1,
- Хорватии – 1,
- Марокко – 1.
Для освобождения и возвращения домой военнопленных наследный принц Саудовской Аравии был в прямом контакте с кремлем и Украиной.
Пленным угрожала казнь
Среди освобожденных пленных и британец Эйден Эслин, которому оккупанты вынесли смертный приговор. Информацию о его освобождении подтвердили в министерстве здравоохранения Великобритании.
Кроме этого, издание CNN сообщило и об освобожденных американцах Александре Дрюке и Энди Хюине – ссылаются на слова родных.
Эйден Эслин освобожден из плена / твиттер cossackgundi
Отметим, что 28-летний Эйден Эслин еще с 2018 записался добровольцем в ряды ВСУ и присоединился к 36-й бригаде морской пехоты.
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