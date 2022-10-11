На фоне массированного удара по Украине Трасс потребует немедленно провести саммит НАТО

Лиз Трасс на ближайшей встрече G7 предложит созвать экстренный саммит НАТО. Такое решение премьер-министр Великобритании приняла на фоне массовой атаки России на Украину.

В Британии отметили, что российские ракетные удары по гражданским объектам Украины неприемлемы. Трасс считает, что виртуальная встреча G7, к которой 11 октября присоединится и Владимир Зеленский, является возможностью подтвердить единство противостояния агрессии России.

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На фоне атак России на Украину Трасс инициирует саммит НАТО

Британский премьер подчеркнула, что никто не хочет мира больше, чем Украина.

И со своей стороны мы не должны ни на йоту пошатнуться в нашей решимости помочь им (украинцам – 24 канал) получить его (мир – 24 канал),

– убеждена глава правительства.

Согласно информации канцелярии Трасс, такое заявление она сделает на встрече G7.

Более того, премьер Британии заявит, что украинским военным успехам частично способствовала военная и гуманитарная помощь со стороны международного сообщества, а также влияние санкций на Россию.

Трасс обратит внимание на необходимость соблюдения санкций, а также инициирует проведение полноценной встречи лидеров стран-членов НАТО уже в скором времени.

Зеленский поговорил с Трасс о защите неба Украины

Владимир Зеленский 10 октября провел телефонный разговор с премьером Великобритании Лиз Трасс.

Президент сообщил, что речь шла об укреплении международной политической и оборонной поддержки, в частности, о прикрытии неба Украины. Также лидеры стран обсудили дальнейшие решительные действия по усилению давления на Россию.

Обратите внимание – обращение Зеленского за 10 октября: смотрите видео