Посольство Украины в Британии уже начало готовиться к визиту Лиз Трасс в Киев

5 сентября министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс избрали новым лидером Консервативной партии. Политик вступит в должность Бориса Джонсона.

Посольство Украины в Британии готовится к визиту Лиз Трасс в Киев

Трасс непреклонна в своих взглядах по поводу войны в Украине и неоднократно заявляла, что будет поддерживать украинский народ в противостоянии российской агрессии. Она даже выражала намерения прибыть в столицу Украины с личным визитом. Неудивительно, что посольство Украины в Великобритании уже готовится к ее визиту в Киев, сообщил посол Вадим Пристайко в эфире информационного телемарафона.

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Когда она формально станет премьером, я думаю, сразу же состоится звонок, и договоренности о визите Лиз Трасс не заставят себя ждать. Мы уже как дипломатическая система начали готовить и этот разговор, и приезд Лиз Трасс в Киев,

– рассказал Пристайко.

Он подчеркнул: британское общество единодушно в позиции, что россия однозначно должна потерпеть поражение в этой кровожадной войне. А все причастные к ужасным преступлениям против украинцев – понести наказание.

Кроме того, Пристайко считает, что заявление Трасс о готовности применить ядерное оружие в случае необходимости уже стала предупреждением для россии. Посол добавил, что это, безусловно, правильное заявление, хотя и достаточно рискованное, но оно точно расставило все точки на "и". Таким образом россия получила мощный сигнал, который и должна была получить.

Кстати, Пристайко также упомянул и слова министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы. Последний обратился к Лиз Трасс с напоминанием, что Британия – одна из тех стран, которые обещали защитить нашу страну после отказа от ядерного оружия.

Пристайко назвал 3 вопроса, о которых Джонсон просил Трасс

Предшественник Лиз Трасс передал ей ключи от кабинета и высказал определенные просьбы. Так, Борис Джонсон, обращаясь к новому премьер-министру, попросил о развитии трех направлений работы. Среди них:

продолжать взаимодействие с Соединенными Штатами,

способствовать объединению партий,

помогать Украине.

Интересно – чего ждать от Лиз Трасс: смотрите видео