Трасса Лисичанск – Бахмут все время обстреливается, по ней ехать рискованно

Российские оккупанты пытаются отрезать поставки помощи в Лисичанск и Северодонецк. Для этого они пытаются захватить трассу Лисичанск – Бахмут. Однако она под контролем украинских войск, но передвигаться по ней опасно.

Городская агломерация Лисичанская и Северодонецка под постоянным обстрелом русских оккупантов. Особенно добирается до Северодонецка, где россияне обступили город с трех сторон, а уже даже захватили гостиницу на окраине города . Украинским войскам пока не удалось их выбить оттуда, несмотря на то, что кафиры терпят немалые потери и продвинуться дальше не могут . Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" рассказал глава Луганской военной администрации Сергей Гайдай, сообщает 24 канал.

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По его словам, Северодонецк под постоянным обстрелом.

"Русская армия просто уничтожает город, обстреливает его из всех видов вооружения – танками, минометами, артиллерией, системами залпового огня, авиаудары наносит. Там достаточно серьезная ситуация в городе в плане обстрелов. Даже тяжело найти перерыв, чтобы была тишина", – рассказал Сергей. Качи.

Это влияет и на возможность доставки гуманитарных грузов жителям Северодонецка. Ведь из-за уничтоженного города между городами грузовики уже не могут проехать. Следовательно, гуманитарные грузы в город доставляется легковым транспортом.

Несколько иная ситуация с Лисичанском. Ведь из города идет трасса на Бахмут, являющаяся "дорогой жизни" для окруженных городов. Именно им и идет снабжение необходимой продовольствия для населения города.

"Трасса Лисичанск – Бахмут полностью простреливается, но она не под контролем российской армии. Они ее не перекрыли, но они ее обстреливают. Ехать по ней очень опасно, рискованно. Там на трассе много автомобилей, расстрелянных вдребезги", – рассказал Сергей Гайдай.

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Несмотря на это, этой трассой и дальше продолжают поставлять гуманитарные грузы в Лисичанск. И именно по этой трассе осуществляется эвакуация мирного населения этих городов.

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