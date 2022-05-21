Трасса Одесса – Рени не закрыта, но в трех районах области введут ограничения

Ситуация в Одесской области остается напряженной. Жители приграничных регионов предупреждают о действиях определенных ограничений, направленных на их защиту и безопасность.

Российские оккупанты до сих пор рассматривают возможность привлечения своих сил, дислоцированных в Приднестровье, к войне против Украины. Наши защитники принимают все возможные меры, чтобы не дать врагу воплотить его планы.

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Ограничение в Одесской области

По возможности вражеских провокаций на границе с Молдовой в некоторых районах Одесской области будут действовать определенные ограничения.

Сообщается, что трасса Одесса – Рени остается свободной для проезда в обе стороны. Стоит только быть готовым к тому, что пограничники будут тщательно проверять цель поездки. Для быстрого прохождения процедуры нужно иметь при себе документы, удостоверяющие цель поездки (работа, место регистрации, билеты на дальнейшую дорогу и т.п.). Автобусы через Паланку также будут курсировать в обычном режиме.

Вблизи Паланки на трассе Одесса – Рени запрещено движение пешеходов мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет. Исключение являются те, кто имеет законные основания для выезда за границу.

Также в 500 метрах от государственной границы запрещены рыболовство, отдых, охота и выпас скота, скопление автомобилей и долгое стояние на обочинах.

Сообщается, что ограничения не касаются военных, органов гражданской защиты, коммунальщиков, дальнобойщиков и работников "скорой".

Ситуация в Одесской области: коротко о последних новостях

Российские кафиры обстреляли предприятие, производящее удобрения. Враг использовал для атаки стратегическую авиацию. В результате вражеских обстрелов никто не пострадал.

Россияне продолжают блокаду Черного моря, не давая украинцам экспортировать зерно и угрожая ракетными ударами из акватории. Украина нуждается в ракетах средней дальности, чтобы иметь возможность поражать морские цели и освободить проход для своих судов.

Попытки дестабилизировать Приднестровье продолжаются. На этот раз рашисты начали кричать о массовом заминировании объектов. Силы, которые держит Россия в Приднестровье, заставляют Украину держать определенную часть сил у границы и не дать опрокинуть их в зоне активных боевых действий.

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