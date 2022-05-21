Російські окупанти досі розглядають можливість залучення своїх сил, які дислоковані у Придністров'ї, до війни проти України. Наші захисники вживають усіх можливих заходів, аби не дати ворогу втілити його планів.

Читайте також Міняють на кадировців: росіяни проводять ротацію у "фільтраційних" таборах під Маріуполем

Обмеження на Одещині

Через можливість ворожих провокацій на кордоні з Молдовою в деяких районах Одеської області будуть діяти певні обмеження.

Повідомляється, що траса Одеса – Рені залишається вільною для проїзду в обидві сторони. Варто лише бути готовими до того, що прикордонники ретельно перевірятимуть мету поїздки. Для швидкого проходження процедури потрібно мати при собі документи, які засвідчать мету поїздки (робота, місце реєстрації, квитки на подальшу дорогу тощо). Автобуси через Паланку також будуть курсувати у звичному режимі.

Поблизу Паланки у трасі Одеса – Рені заборонено рух пішоходів чоловічої статі віком від 18 до 60 років. Винятком є ті, хто має законні підстави для виїзду закордон.

Також на відстані 500 метрів від державного кордону заборонені рибальство, відпочинок, полювання та випас худоби, скупчення автомобілів та довге стояння на узбіччях.

Повідомляється, що обмеження не стосуються військових, органів цивільного захист, комунальників, далекобійників та працівників "швидкої".

Ситуація на Одещині: коротко про останні новини

Російські окупанти обстріляли підприємство, яке виготовляє добрива. Ворог використав для атаки стратегічну авіацію. Внаслідок ворожого обстрілу ніхто не постраждав.

Росіяни продовжують блокаду Чорного моря, не даючи українцям експортувати зерно та загрожуючи ракетними ударами з акваторії. Україна потребує ракет середньої дальності, щоб мати змогу вражати морські цілі та звільнити прохід для своїх суден.

Спроби дестабілізувати Придністров'я тривають. Цього разу рашисти почали кричати про масове замінування об'єктів. Сили, які Росія тримає у Придністров'ї, змушують Україну тримати певну частину сил біля кордону та не дати перекинути їх у зоні активних бойових дій.

Дивіться також – міськрада Маріуполя показала, як депортують українців у Росію