Возле Константиновки угроза с нескольких направлений: на сколько еще хватит россиян

Сейчас одна из ключевых задач российской армии на Восточном направлении перерезать трассу Покровск – Константиновка. Эта трасса является крайне важной, ведь питает Часов Яр, часть Бахмута, в частности в Клещеевке и Андреевке идут напряженные бои, Торецк.

Сейчас для Константиновки есть реальная опасность с нескольких направлений. Подробнее об этом 24 Каналу рассказал военный обозреватель Денис Попович.

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Трасса Покровск – Константиновка под угрозой

Вблизи Покровска и Константиновки есть перекресток важных трасс, которые соединяют эти города с еще большими. Например, в случае Покровска идет дорога на Павлоград, а дальше на Днепр. С Константиновки на Краматорск, Славянск, а дальше Изюм, Харьков.

Представьте, с какими логистическими сложностями придется столкнуться, чтобы организовать поставки, если эта трасса будет перерезана. Это можно сделать (перерезать трассу – 24 Канал) из района Воздвиженки и Тимофеевки,

– отметил Попович.

Прежде всего опасность для Константиновки есть из Часового Яра, который россияне будут пытаться обходить с юга и севера. Напряженная ситуация в районе Калиновка. Оккупанты пытаются там атаковать и местами были сообщения о том, что к северу от Часового Яра противнику удалось даже перейти канал.

Где на Восточном направлении наступают россияне / смотрите на карте

Пока нет данных о том, удалось ли их выбить оттуда. Однако в целом нет информации о продвижении возле Калиновки. Вероятно, там сейчас идут бои и ситуация напряженная,

– сказал военный обозреватель.

Для Константиновки еще одна угроза со стороны Нью-Йорка. Если враг прорвется в город, то там тоже есть дорога, которая доходит до трассы Покровск – Константиновка.

Будем надеяться, что не удастся, хотя вероятность существует и она далеко не нулевая, что что-то все же оккупантам удастся сделать – или перерезать эту трассу и усложнить логистику, или прорваться через канал и оккупировать Часов Яр,

– добавил Попович.

Сейчас противник существенно наращивает усилия и стал активнее использовать корректируемые авиационные бомбы. На сегодня это является тем фактором, против которого ВСУ не могут пока найти надежного противодействия.