Зараз для Костянтинівки є реальна небезпека з кількох напрямків. Детальніше про це 24 Каналу розповів військовий оглядач Денис Попович.

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Траса Покровськ – Костянтинівка під загрозою

Поблизу Покровська й Костянтинівки є перехрестя важливих трас, які поєднують ці міста зі ще більшими. Наприклад, у випадку Покровська йде дорога на Павлоград, а далі на Дніпро. З Костянтинівки на Краматорськ, Слов'янськ, а далі Ізюм, Харків.

Уявіть, з якими логістичними складнощами доведеться зіткнутися, щоб організувати постачання, якщо ця траса буде перерізана. Це можна зробити (перерізати трасу – 24 Канал) з району Воздвиженки й Тимофіївки,

– зазначив Попович.

Насамперед небезпека для Костянтинівки є з Часового Яру, який росіяни намагатимуться обходити з півдня та півночі. Напружена ситуація у районі Калинівка. Окупанти намагаються там атакувати й місцями були повідомлення про те, що на північ від Часового Яру противнику вдалося навіть перейти канал.

Де на Східному напрямку наступають росіяни / дивіться на карті

Поки що немає даних про те, чи вдалося їх вибити звідти. Однак загалом немає інформації про просування біля Калинівки. Ймовірно, там зараз йдуть бої й ситуація напружена,

– мовив військовий оглядач.

Для Костянтинівки ще одна загроза з боку Нью-Йорка. Якщо ворог прорветься у місто, то там теж є дорога, яка доходить до траси Покровськ – Костянтинівка.

Будемо сподіватися, що не вдасться, хоча ймовірність існує й вона далеко не нульова, що щось все ж таки окупантам вдасться зробити – або перерізати цю трасу й ускладнити логістику, або прорватися через канал й окупувати Часів Яр,

– додав Попович.

Зараз противник суттєво нарощує зусилля і став активніше використовувати кориговані авіаційні бомби. На сьогодні це є тим фактором, проти якого ЗСУ не можуть поки що знайти надійної протидії.