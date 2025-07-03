Взрыв возле Житомира: движение на трассе Киев – Чоп полностью восстановили
- Вечером 2 июля возле Житомира произошли взрывы, из-за чего было ограничило движение на трассе М-06 Киев – Чоп.
- На утро 3 июля движение полностью восстановлено в обоих направлениях.
Вечером 2 июля недалеко от Житомира прогремели взрывы. Из-за этого движение по участку дороги М-06 Киев – Чоп ограничивали движение. Однако на утро 3 июля проезд по трассе полностью восстановили.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Службу восстановления и развития Житомирской области.
Обратите внимание Дым повсюду, горят дома: все о мощном взрыве на трассе возле Житомира
Движение на трассе М-06 Киев – Чоп восстановлено
Около 07:00 Служба сообщила о восстановлении проезда в обоих направлениях всеми полосами дороги М-06 Киев – Чоп. Ее сотрудники напомнили, что движение по участку дороги было временно ограничено из-за чрезвычайной ситуации, а также призвали быть внимательными и осторожными.
Заметим, около 18:00 2 июля в селе Березина вблизи Житомира на международной трассе М-06 произошли два взрыва. Вспыхнул пожар.
Председатель Глыбочицкой общины Сергей Сокальский уточнил, что взрывы произошли на территории двух производственных помещений. Они полностью уничтожены.
К сожалению, не обошлось без жертв. Председатель ОВА заявил, что в результате чрезвычайного происшествия погибли 2 человека. Еще 24 – получили ранения и были доставлены в медучреждения. Среди пострадавших – 4 детей.