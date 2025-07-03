Взрыв возле Житомира: движение на трассе Киев – Чоп полностью восстановили

Вечером 2 июля недалеко от Житомира прогремели взрывы. Из-за этого движение по участку дороги М-06 Киев – Чоп ограничивали движение. Однако на утро 3 июля проезд по трассе полностью восстановили.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Службу восстановления и развития Житомирской области.

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Движение на трассе М-06 Киев – Чоп восстановлено

Около 07:00 Служба сообщила о восстановлении проезда в обоих направлениях всеми полосами дороги М-06 Киев – Чоп. Ее сотрудники напомнили, что движение по участку дороги было временно ограничено из-за чрезвычайной ситуации, а также призвали быть внимательными и осторожными.

Заметим, около 18:00 2 июля в селе Березина вблизи Житомира на международной трассе М-06 произошли два взрыва. Вспыхнул пожар.

Председатель Глыбочицкой общины Сергей Сокальский уточнил, что взрывы произошли на территории двух производственных помещений. Они полностью уничтожены.

К сожалению, не обошлось без жертв. Председатель ОВА заявил, что в результате чрезвычайного происшествия погибли 2 человека. Еще 24 – получили ранения и были доставлены в медучреждения. Среди пострадавших – 4 детей.