На трассе Изюм – Харьков обстреляли автобус с людьми
26 февраля 2022 , 16:24Читати новину українською
Источник:DEPO
В Харьковской области русские военные обстреляли пассажирский автобус. В результате обстрела автобуса 14 раненых и погибший.
Об этом сообщил заместитель изюмского городского головы Владимир Мацокин, а также председатель Изюмской РГА Степан Масельский. Больше деталей пока неизвестно.
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