Ужасное ДТП на трассе Севастополь – Ялта: 5 погибших, среди них ребенок
Источник:телеграм-канал LIFE SHOT
На трассе Севастополь – Ялта 19 июля произошло страшное ДТП с участием 6 автомобилей. Виновником, предварительно, был водитель самосвала.
Российские СМИ со ссылкой на местную полицию сообщают, что у самосвала отказали тормоза.
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Самосвал протаранил 5 авто
Авария произошла на участке трассы близ села Морозовка в Балаклавском районе. По предварительной информации, водитель самосвала влетел в автомобили Mercedes и Daewoo. А потом столкнулся с Renault и протянул его 700 метров.
Однако на этом все не закончилось. За несколько метров самосвал протаранил Hyundai и Nissan. Остановить грузовик смогло только дорожное ограждение. После этого самосвал съехал в лесные насаждения.
На обнародованных в сети кадрах видно, что некоторые автомобили сильно пострадали. От удара их сплющило, как консервные банки. В результате ДТП:
- 9 человек пострадали;
- 5 – погибли, в том числе 2 несовершеннолетних.
Самосвал протаранил 5 авто: смотрите видео
Самосвал ехал по встречной полосе: смотрите видео