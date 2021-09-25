Трассу перекрыли, гонки "Формулы-2" перенесли: Сочи снова затопило – фото, видео непогоды

Улицы Сочи снова затопило в результате сильного ливня. В реках поднялся уровень воды, движение по трассе Джубга – Сочи перекрыли, а запланированные гонки "Формулы-2" перенесли на неопределенный срок.

В сети местные жители обнародовали видео с Сочи, на которых видно, что улицы курортного города превратились в реки.

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Сочи снова затопило

Утром 25 сентября в Сочи шел сильный дождь, в частности пострадали 3 курортных поселка – Лоо, Вардане и Буу. В реках, расположенных в этих населенных пунктах, поднялся уровень воды.

Кроме того, затопило проезжую часть трассы Джубга – Сочи в Лазаревском районе. Этот участок дороги перекрыли для движения транспорта.

Сочи затопило: смотрите видео

Улицы курортного города превратились в реки: смотрите видео​

Трассу Джубга – Сочи перекрыли: смотрите видео

Гонки "Формулы-2" перенесли

Также в Сочи пришлось отменить ранее запланированные гонки серии "Формула-2". Пока неизвестно, когда их проведут, ведь все будет зависеть от погоды.

Из-за непогоды в городе круглосуточно будет работать штаб по ликвидации последствий господства стихии.

Первые гонки серии "Формула-2" перенесли: смотрите видео