Требовали 7 миллионов в биткоинах: в Тернопольской области предпринимателю сожгли магазины

Трое злоумышленников жестоко требовали у жителя Тернопольщины 7 миллионов гривен в биткоинах. Они угрожали физической расправой, если мужчина не отдаст деньги.

Организатором был врач с финансовыми проблемами

В конце мая 2021 года пострадавший обратился в полицию. Он рассказал, что его 2 магазина сгорели.

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Полицейские выяснили, что магазины загорелись в результате поджога. Они установили причастного – жителя Винницкой области.

Впоследствии с потерпевшего потребовали почти 7 миллионов гривен в биткоинах. В случае невыполнения требований, угрожали ему и его семье физической расправой, а также уничтожением имущества,

– рассказали в полиции.

Выяснилось, что угрожал предпринимателю житель Киевской области. Он работал на организатора – 25-летнего врача, который пытался решить свои финансовые проблемы таким способом.

12 сентября правоохранители провели 10 обысков:

по месту жительства фигурантов,

в других владениях, которыми они пользуются,

автомобилях.



Правоохранители задержали банду, которая требовала у предпринимателя биткоины

Что грозит злоумышленникам

Трем вероятным преступникам сообщили о подозрении по статьям:

о вымогательстве,

умышленном уничтожении имущества.

Прокуроры обратились с ходатайством в суд, чтобы подозреваемых взяли под стражу. Теперь им грозит до 10 лет заключения.

Сейчас полицейские ищут еще одного подозреваемого.

Смотрите видео задержания подозреваемых: