Требовали вернуть вымышленный долг: на Львовщине похитили 20-летнего парня – фото

В Бориславе 11 июля похитили 20-летнего парня. Злоумышленники вывезли его в лес и требовали вернуть вымышленный долг. Правоохранители задержали похитителей.

Злоумышленниками оказались жителями Трускавца и Львова. Их ранее уже привлекали к уголовной ответственности за грабежи и разбои.

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Злоумышленники похитили 20-летнего парня

Примерно в 23:00 правоохранителям поступило сообщение о том, что на улице Ковалева в Бориславе неизвестные мужчины напали на местного жителя.

Они избили его и силой посадили в автомобиль. После этого злоумышленники уехали в неизвестном направлении.

На территории Львовщины ввели специальную полицейскую операцию.

В течение 30 минут, правоохранители нашли мужчину, на которого напали. Им оказался 20-летний житель Борислава.

Парень рассказал, что злоумышленники повезли его в лес и избили, требуя вернуть вымышленный долг. После этого они уехали.

Пострадавший сумел самостоятельно выйти из леса в Трускавец. Именно там его и обнаружили полицейские.

Правоохранители установили, что к нападению были причастны жители Трускавца и Львова в возрасте 30 и 38 лет.

Также полицейские нашли автомобиль – такси Audi, которым воспользовались нападавшие.



Злоумышленники похитили 20-летнего парня / Фото полиции Львовщины

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Правоохранители проводят расследование

Следователи открыли уголовное производство за "незаконное лишение свободы или похищение человека". Если вину нападавших докажут в суде, им будет грозить до 5 лет в тюрьме.

Полицейские задержали злоумышленников. Вскоре суд изберет им меры пресечения. Сейчас правоохранители продолжают проводить досудебное расследование. Они пытаются установить обстоятельства произошедшего.



Мужчины избили пострадавшего / Фото полиции Львовщины



Нападавшие требовали вернуть вымышленный долг / Фото полиции Львовщины



Злоумышленникам грозит тюрьма / Фото полиции Львовщины



Правоохранители устанавливают обстоятельства похищения / Фото полиции Львовщины