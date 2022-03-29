Требование "перейти на рубли" при оплате за газ не спасет Россию

Надеялся, что не придётся писать про требование платить за российский газовый экспорт в рублях - потому что в нём нет никакого экономического смысла, это чистой воды вуду-экономика. Но, похоже, надо написать, что это вуду экономика, вера в волшебную (то есть на самом деле несуществующую) силу денег.

Почему это требование не может ничего поменять?

Потому что смысл транзакции - это обмен русского газа на иностранные товары (импорт). Всё, экономически этот обмен никак не завязан ни на доллар, ни на евро, ни на рубль.

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Можно просто обменивать газ и нефть на товары, так и делал СССР. Поскольку обмен не зависит от того, что используется при обмене, требование "перейти на рубли" не имеет смысла.

Вуду-пипл

Конечно, у каждого процесса обмена есть издержки. Если подгонять фуры с товарами за каждую цистерну газа – они высокие, если просто переводить доллары на каком-то счету – низкие.

Из-за санкций издержки выросли, и существенно. Из-за требования перейти на рубли издержки растут – то есть и продавец газа (Россия) и покупатель (страны ЕС) получат меньше, чем раньше, а посредники – больше.

То есть, от перехода на рубли Россия, конечно, теряет. Но важно – издержки могут быть 1%, 5%, даже если 20% – это всё равно не что-то важное, и не что-то принципиально меняющее.

Думать, что от того, в какой валюте расплачиваешься, что-то может серьёзно поменяться – это вера в вуду.

Впрочем, если решение начать войну с Украиной было основано на вуду-анализе, то почему бы не применять его и в экономике.

#Save Ukraine – смотрите обращение Президента Зеленского: