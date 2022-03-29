Чому ця вимога не може нічого змінити?

Тому що сенс транзакції – це обмін російського газу на іноземні товари (імпорт). Все, економічно цей обмін не зав'язаний ні на долар, ні на євро, ні на рубль.

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Можна просто обмінювати газ та нафту на товари, так і робив СРСР. Оскільки обмін залежить від цього, що використовується під час обміну, вимога "перейти на рублі" немає сенсу.

Звичайно, у кожного процесу обміну є витрати. Якщо підганяти фури з товарами за кожну цистерну газу – вони високі, якщо просто переводити долари на якийсь рахунок – низькі.

Вуду-піпл

Через санкції витрати виросли і суттєво. Через вимоги перейти на рублі витрати ще більше зростають – тобто продавець газу (Росія) і покупець (країни ЄС) отримають менше, ніж раніше, а посередники – більше.

Тобто від переходу на рублі Росія, звісно, ​​втрачає. Але важливо – витрати можуть бути 1%, 5%, навіть якщо 20% – це все одно не щось важливе, і не щось принципово мінливе.

Думати, що від того, в якій валюті розплачуєшся, щось може серйозно змінитись – це віра у вуду. Втім, якщо рішення розпочати війну з Україною було засноване на вуду-аналізі, то чому б не застосовувати його і в економіці.

#Save Ukraine – дивіться звернення Президента Зеленського: