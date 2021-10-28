Требованием вернуть Медведчука в ТКГ Россия заблокировала обмен пленными

Очевидно, Владимир Путин хочет вернуть своего кума Виктора Медведчука в политику. Об этом, в частности, свидетельствует и то, что российская делегация в ТКГ потребовала заменить нардепку Галину Третьякову в гуманитарной подгруппе именно на кума Путина.

Требование прозвучало во время ее заседания 27 октября. Об этом рассказал представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу журналист Сергей Гармаш.

Здесь начало истории "Хороший переговорщик": боевики "вписались" за арестованного Медведчука

Россия нашла новый способ блокировать гуманитарные вопросы в ТКГ

По словам Гармаша, "российская сторона снова фактически заблокировала все вопросы гуманитарной подгруппы".

Теперь они уже диктуют нам, кого включать в нашу делегацию. Вернее, требуют убрать из нее официального представителя Украины Галину Третьякову и заменить ее на Медведчука. Желают иметь дело только с кумом Путина,

– написал журналист.

Пока это означает и то, что вопросы обмена пленными и удерживаемыми лицами не двигаются – именно из-за позиции россиян. Они регулярно предъявляют "совершенно абсурдные и невыполнимые требования".

Сергей Гармаш также отметил, что россиян в ТКГ очень интересовало:

Объяснение применения дронов Bayraktar на Донбассе: "Мы подтвердили этот факт – напомнив, что российские беспилотники "Орлан-10" давно баражируют в нашем небе на Донбассе".

"Мы подтвердили этот факт – напомнив, что российские беспилотники "Орлан-10" давно баражируют в нашем небе на Донбассе". Вопрос задержанного в Украине боевика Андрея Косяка – гражданина России. Впрочем, как отметил Гармаш, "Косяк будет сидеть, пока украинский суд не примет по нему правовое решение".

Также интересно Вступился за кума: Путин "не понимает", почему в Украине Медведчука считают изменником государства

Полный текст сообщения Сергея Гармаша в фейсбуке:

Краткие итоги нынешней ТКГ.

Конечно, представителей России из Луганска и Донецка больше всего интересовал вопрос применения Украиной БПЛА "Байрактар". Мы подтвердили этот факт, напомнив, что российские беспилотники "Орлан-10" давно барражируют наше небо на Донбассе, так что ничего нового в применении БПЛА на Донбассе – нет. ВСУ вынуждены были применить данный вид вооружения, поскольку в результате усилившейся в последние дни конфронтации погибли двое наших военнослужащих. Чтобы охладить агрессивность противника и с целью предотвращения лишних жертв мы применили "Байрактар", который с хирургической точностью подавил огневую точку противника. Непонятно почему это вызвало такую ​​истерическую реакцию, если, как заявила гражданка Никанорова, у них "достаточно сил и средств, чтобы с "Байрактарами" справиться". Наверное, эти "силы и средства" еще не довезли из московского военторга.

Конечно, обсуждалась ситуация вокруг СММ ОБСЕ, члены которой были заблокированы в Донецке и Горловке. Глава миссии посол Чевик назвал "издевательством" "целенаправленное влияние этой хорошо организованной акции", когда уровень шума, излучаемый на членов СММ, "был выше 100 децибелов". Возглавлявший украинскую делегацию Александр Мережко квалифицировал это как преступление, совершенное против лиц с дипломатическим статусом, и потребовал от России установить, кто контролировал людей, подозреваемых в этом преступлении. Поскольку Россия отказалась обсуждать этот вопрос, он будет вынесен Украиной на Совет ОБСЕ.

Приятно отметить, что, несмотря на беспрецедентную акцию давления на СММ в ОРДО, позиция нынешней команды ОБСЕ в ТКГ менее объективной и более пророссийской не стала. По крайней мере, на сегодняшнем заседании признаков этого не было.

Еще одна тема, наиболее интересовавшая российскую сторону (намного больше, чем открытие КПВВ, пенсии, увольнение удерживаемых и тому подобное) – это судьба задержанного нами в Золотом гражданина России Андрея Косяка. Интересно, что глава российской делегации Борис Грызлов сначала вообще отказался обсуждать этот вопрос, а уже потом, изменивший его господин Кульмухаметов, поинтересовался, когда российский консул получит к нему доступ. При этом он почему-то потребовал передать Косяка "Луганску". Мы спрашивали: "Если консульский доступ – значит вы признаете, что он гражданин России. Но почему тогда передать его нужно Луганску – это же, даже с позиции России – территория Украины?". Внятных ответов мы так и не получили.

Однозначно можно сказать, что Косяк будет сидеть, пока украинский суд не примет по нему правовое решение. Затем, если Россия будет запрашивать выдачу своего гражданина, мы сможем рассмотреть вопрос его обмена на наших заключенных, содержащихся в России или ОРДЛО.

Кстати, интересный момент: нас постоянно обвиняют в нарушении каких-либо гарантий. Да, гарантии на проведение определенных работ в так называемой "серой зоне" действительно давались, но "Луганскавтодору"! Косяк является сотрудником "Луганскавтодора"? Вопрос – риторический.

Теперь об обмене. Российская сторона снова фактически заблокировала все вопросы гуманитарной подгруппы. Теперь они уже диктуют нам, кого включать в нашу делегацию. Вернее, требуют убрать из нее официального представителя Украины Галину Третьякову и заменить ее на Медведчука. Желают иметь дело только с кумом Путина. Озвучивалась даже идея в одностороннем порядке отдать трех женщин Украине, но только "в лице Медведчука". Украина в лице кума Путина – это интересный образ… Конечно, никто не будет диктовать Украине, кого ей включать в состав своей делегации. Тем более странно, когда это пытаются делать люди, вообще официально никого не представляющие в ТКГ. Даже Россия стесняется издать официальную ноту по поводу их участия в переговорах.

На самом деле, они уже просто не могут придумать понятные причины, объясняющие невыполнение решений "нормандской четверки" об обмене пленными и открытии КПВВ в Счастье и Золотом. Поэтому выдвигают абсолютно абсурдные, изначально невыполнимые требования, чтобы заблокировать работу подгруппы. Кстати, мы спросили Кульмухаметова, как Россия относится к идее передачи Украине трех человек, но, к сожалению, не услышали положительного ответа. Фактически именно российская сторона заблокировала обсуждение этого вопроса. Ведь если бы с такой инициативой официально выступила страна – член ТКГ, сторона конфликта – нам бы пришлось его обсуждать…

Ну и по-прежнему мы так и не получили ответа от Российской стороны, какие именно документы она подразумевает под термином "минские соглашения". ТКГ поручила политической рабочей группе разработать план действий в соответствии с минскими соглашениями, но Россия как на сковороде крутится, однако не признается, что именно она считает минскими соглашениями. Александру Мережко пришлось адресовать этот вопрос спецпредставителю председательствующего в ОБСЕ Микко Киннунену. Ждем разъяснения от него. Иначе как можно что-то разработать в соответствии с минскими соглашениями, если мы не знаем, что члены ТКГ вкладывают в это понятие…