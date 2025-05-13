"Бесконечный список": Волкер считает, что Трамп не согласится со всеми требованиями Путина

Американский дипломат, и бывший специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер считает, что лидер США Дональд Трамп не согласится с теми требованиями, которые Путин выдвигает нашей стране.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на его интервью изданию Радио Свобода.

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"Трамп не согласится со всеми требованиями Путина"

Страна-агрессор Россия выдвигает ряд требований Украине. В частности, среди них:

отказ от членства в НАТО,

сокращение численности вооруженных сил,

уменьшение объемов военной помощи от партнеров.

У Волкера спросили, насколько США готовы согласиться или поддержать такие российские требования.

Ну, у Путина всегда будут требования. Я имею в виду, что не стоит думать иначе. Имеет бесконечный список требований. А требование Трампа, единственное требование – это остановить войну. Просто прекратить войну. Путин отказывается это делать,

– сказал американский дипломат.

Уолтер отметил, что не думает, что американцы поддержат или согласятся со всеми этими российскими требованиями.

"На самом деле вы слышали, как на днях Джей Ди Вэнс сказал, что эти требования чрезмерны. Знаете, мы не собираемся с ними соглашаться. Я думаю, что они просто хотят упростить все и заставить Путина прекратить боевые действия", – добавил он.