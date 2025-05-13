Про це пише 24 Канал з посиланням на його інтервʼю виданню Радіо Свобода.
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"Трамп не погодиться зі всіма вимогами Путіна"
Країна-агресорка Росія висуває низку вимог Україні. Зокрема, серед них:
- відмова від членства в НАТО,
- скорочення чисельності збройних сил,
- зменшення обсягів військової допомоги від партнерів.
У Волкера запитали, наскільки США готові погодитись чи підтримати такі російські вимоги.
Ну, у Путіна завжди будуть вимоги. Я маю на увазі, що не варто думати інакше. Має нескінченний список вимог. А вимога Трампа, єдина вимога – це зупинити війну. Просто припинити війну. Путін відмовляється це робити,
– сказав американський дипломат.
Волтер зазначив, що не думає, що американці підтримають чи погодяться з усіма цими російськими вимогами.
"Насправді ви чули, як днями Джей Ді Венс сказав, що ці вимоги надмірні. Знаєте, ми не збираємось із ними погоджуватися. Я думаю, що вони просто хочуть спростити все та змусити Путіна припинити бойові дії", – додав він.