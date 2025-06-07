В России заявили, что без устранения так называемых "первопричин конфликта" Москва не позволит Силам обороны Украины якобы "воспользоваться паузой для передышки и перегруппировки сил".

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова для пропагандистских росСМИ.

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В МИД России высказались о требованиях Путина

Сергей Рябков заявил, что возвращение Дональда Трампа в Белый дом Россия рассматривает как "повод для осторожного оптимизма" относительно возможности налаживания отношений с Соединенными Штатами.

По его словам, Владимир Путин в ходе разговоров с Трампом "подтвердил базовую установку о необходимости устранения первопричин конфликта в рамках политико-дипломатических усилий".

Рябков отметил, что если кремлевские требования не будут выполнены, Россия будет делать все, чтобы не позволить Силам обороны Украины воспользоваться "любой паузой для отдыха или перегруппировки".

Россиянин добавил, что позиция Кремля хорошо известна в Вашингтоне, и "никакие санкционные угрозы ее не изменят".

Удивительно, что горячие головы, потерявшие остатки здравого смысла в Сенате США, не учитывают эту реальность. Продолжим усилия для достижения целей "сво". Таким образом, решение и выбор – за Вашингтоном, за Трампом,

– подытожил Сергей Рябков.

К слову, недавно генерал Бундесвера Кристиан Фройдинг заявил, что Россия имеет четкий план восстановления и увеличения своей армии. До 2026 года страна-агрессор может увеличить численность сухопутных войск до 1,5 миллиона, параллельно накапливая резервы боеприпасов.