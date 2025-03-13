В Кремле открестились от "противоречивых" данных СМИ о якобы требованиях России по переговорам

Европейская разведка якобы получила документ связанного с ФСБ аналитического центра, который содержит потенциальные требования агрессора на мирных переговорах по Украине. В Кремле уже прокомментировали эту информацию.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Washington Post. Дмитрий Песков открестился от "слитых" данных.

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Что заявил Песков

Представитель российского диктатора назвал документы аналитического центра "крайне противоречивыми". Он якобы не знал о существовании таких рекомендаций.

Мы работаем с более продуманными вариантами,

– цинично заявил Песков.

Напомним, российские требования для переговоров мог составить влиятельный аналитический центр в феврале. В тексте говорится о невозможности мирного урегулирования войны в Украине до 2026 года.

Россия предлагает перераспределение украинской территории путем создания буферной зоны на северо-востоке, а также отрицает размещение миротворцев. Кроме того, документ предусматривает "полный демонтаж" нынешнего украинского правительства.

К слову, по данным Reuters, Москва уже выдвинула для США свои требования о прекращении войны. Они включают отказ от членства Украины в НАТО и миротворческого контингента, международное признание входа Крыма и 4 украинских областей в состав России и тому подобное.