Требуют объяснений: МИД России вызвал послов 4 стран Европы
В МИД России хотят видеть послов Эстонии, Латвии, Литвы и Словакии. Ранее власти этих стран приняли решение о высылке российских липломатів. На такой шаг государства идут в знак солидарности с Чехией.
Источник:Интерфакс
О вызове послов в министерство иностранных дел России сообщила пресс-служба ведомства. Никаких деталей на этот счет пока не известно.
Это интересно Высылка дипломатов из России – лишь попытка давить на другие страны, – госсекретарь МИД Украины
Страны Балтии и Словакия выслали российских дипломатов
И страны Балтии, и Словакия показали на выход представителям России на прошлой неделе. Литва выслала двоих дипломатов, Латвия и Эстония по одному. В Таллинне сообщили, что представитель России, вероятно, был шпионом.
Ранее на аналогичный шаг пошла и Словакия. В МИД страны ознакомились с докладом спецслужб и объявили персонами нон грата сразу троих россиян.
Коротко о российско-чешском дипломатическом скандале:
- Чехия 17 апреля приняла решение выслать из страны 18 российских дипломатов.
- Согласно данным чешских спецслужб, они были сотрудниками ГРУ России.
- Вероятно, что именно российские офицеры причастны к взрыву склада боеприпасов в Врбетице, Его жертвами стали 2 человека.
- В ответ Россия выслала 20 чешских дипломатов. Вернуть дипработников обратно Москва не согласилась.
- Сейчас Чехия и Россия оставили в своих посольствах в столицах лишь по 7 дипломатов.
- Из-за скандалп с Чехией временного поверенного России вызвали для объяснений в Вашингтоне.
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