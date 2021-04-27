В МИД России хотят видеть послов Эстонии, Латвии, Литвы и Словакии. Ранее власти этих стран приняли решение о высылке российских липломатів. На такой шаг государства идут в знак солидарности с Чехией.

О вызове послов в министерство иностранных дел России сообщила пресс-служба ведомства. Никаких деталей на этот счет пока не известно.

Это интересно Высылка дипломатов из России – лишь попытка давить на другие страны, – госсекретарь МИД Украины

Страны Балтии и Словакия выслали российских дипломатов

И страны Балтии, и Словакия показали на выход представителям России на прошлой неделе. Литва выслала двоих дипломатов, Латвия и Эстония по одному. В Таллинне сообщили, что представитель России, вероятно, был шпионом.

Ранее на аналогичный шаг пошла и Словакия. В МИД страны ознакомились с докладом спецслужб и объявили персонами нон грата сразу троих россиян.

Важно! К списку стран также присоединилась Румыния, ее должен покинуть один дипломат России. Украина недавно объявила персоной нон грата консула генерального консульства России в Одессе. Это ответ на шаг Москвы и высылку представителя Украины 26 апреля.

Коротко о российско-чешском дипломатическом скандале: