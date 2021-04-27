У МЗС Росії хочуть бачити послів Естонії, Латвії, Литви та Словаччини. Раніше влада цих країн ухвалила рішення про висилку російських липломатів. На такий крок держави йдуть у знак соліарності з Чехією.

Про виклик послів у міністерство закордонних справ Росії повідомила пресслужба відомства. Жодних деталей щодо цього поки невідомо.

Це цікаво Висилка дипломатів з Росії – лише спроба тиснути на інші країни, – держсекретар МЗС України

Країни Балтії та Словаччина вислали російських дипломатів

І країни Балтії, і Словаччина показали на вихід представникам Росії минулого тижня. Литва вислала двох дипломатів, Латвія та Естонія по одному. У Таллінні повідомили, що представник Росії, ймовірно, був шпигуном.

Раніше на аналогічний крок пішла і Словаччина. У МЗС країни ознайомились з доповіддю спецслужб та оголосили персонами нон ґрата одразу трьох росіян.

Важливо! До списку країн також долучилась Румунія, її має покинути один дипломат Росії. Україна нещодавно оголосила персоною нон ґрата консула генерального консульства Росії в Одесі. Це відповідь на крок Москви і висилку представника України 26 квітня.

Коротко про російсько-чеський дипломатичний скандал: