Детективы НАБУ говорят, что СБУ скрывает от них информацию о местонахождении Чауса.

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Новое заявление НАБУ

Чауса разыскивали с 2017 года. В НАБУ напомнили, если разыскиваемое лицо нашли, ее должны передать уполномоченному представителю органа досудебного расследования.

Вместо этого имеем ситуацию фактического укрытия подозреваемого сотрудниками СБУ и игнорирование процессуального закона,

– отметили детективы.

1 августа НАБУ направила в СБУ требование, чтобы забрать Чауса.

"В очередной раз призываем СБУ соблюдать требования законодательства и доставить подозреваемого экс-судью уполномоченным детективам и в ВАКС в 14:00 4 августа 2021 года для рассмотрения вопроса о применении меры пресечения в виде содержания под стражей", – говорится в заявлении НАБУ.

Что надо знать об истории с Чаусом