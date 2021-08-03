Детективи НАБУ кажуть, що СБУ приховує від них інформацію про місцеперебування Чауса.
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Нова заява НАБУ
Чауса розшукували з 2017 року. У НАБУ нагадали, якщо розшукувану особу знайшли, її мають передати уповноваженому представнику органу досудового розслідування.
Натомість маємо ситуацію фактичного переховування підозрюваного співробітниками СБУ та ігнорування процесуального закону,
– наголосили детективи.
1 серпня НАБУ надіслала до СБУ вимогу, аби забрати Чауса.
"Вчергове закликаємо СБУ дотримуватись вимог законодавства і доставити підозрюваного екссуддю уповноваженим детективам та до ВАКС о 14:00 4 серпня 2021 року для розгляду питання щодо застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", – мовиться у заяві НАБУ.
Що треба знати про історію з Чаусом
- Українського суддю Чауса у 2016 році затримали через хабар у 150 тисяч доларів. Потім він втік до Молдови.
- У квітні 2021 року Чауса викрали посеред Кишинева. Згодом Чаус вийшов на зв'язок, записавши відеозвернення.
- 30 липня Чаус прийшов до будівлі сільської ради у Вінницькій області. Його забрали поліцейські.
- Після цього до вінницької поліції прийшли посадовці СБУ й забрали Чауса. У НАБУ хотіли перехопити суддю. Показали відео переслідування автомобіля СБУ, у якому везли Чауса.