Детективи НАБУ кажуть, що СБУ приховує від них інформацію про місцеперебування Чауса.

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Нова заява НАБУ

Чауса розшукували з 2017 року. У НАБУ нагадали, якщо розшукувану особу знайшли, її мають передати уповноваженому представнику органу досудового розслідування.

Натомість маємо ситуацію фактичного переховування підозрюваного співробітниками СБУ та ігнорування процесуального закону,

– наголосили детективи.

1 серпня НАБУ надіслала до СБУ вимогу, аби забрати Чауса.

"Вчергове закликаємо СБУ дотримуватись вимог законодавства і доставити підозрюваного екссуддю уповноваженим детективам та до ВАКС о 14:00 4 серпня 2021 року для розгляду питання щодо застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", – мовиться у заяві НАБУ.

Що треба знати про історію з Чаусом