Чем именно можно сбивать иранские ракеты и дроны и что для этого нужно: ответ специалиста

Вскоре Иран может передать России очередную партию дронов, а также баллистические ракеты. Украине нужно должное оружие, которое позволит защититься от атак.

Некоторые средства есть на вооружении Украины, но их может быть недостаточно. Об этом 24 каналу сказал военный эксперт Александр Мусиенко.

Достойно внимания Франция передаст Украине мощные системы ПВО Crotale, – Минобороны

Чем можно сбивать иранские ракеты

Мусиенко заметил, что Украина может сбивать иранские ракеты комплексами, которыми уже уничтожала баллистические ракеты "Искандер". Прежде всего, это ракетные комплексы С-300 и БУК, которые мы имеем на вооружении. Кроме того, их можно сбивать системами IRIS-T и NASAMS, а также SAMP-T – их Украине передать Франция.

Из всех этих комплексов их можно сбивать, вопрос только в скорости их предоставления и в необходимом количестве. Мы нуждаемся в оперативном предоставлении таких систем, ведь наших может быть недостаточно, чтобы эффективно противодействовать атакам,

– подчеркнул Мусиенко.

Он добавил, что работа в этом направлении идет достаточно активно. С 10 октября было сделано много шагов со стороны украинского руководства и дипломатии, чтобы оживить этот процесс.

"Важно, что политические решения приняты. Сейчас это на стадии непосредственного выполнения – то есть поставок этих средств. Обучение на NASAMS украинские подразделения завершили. Конечно, поставки нужно ускорить", – отметил Мусиенко.

К теме - мощная работа ПВО, угроза от иранских ракет, из чего РФ чаще всего накрывает: смотрите видео