В трех районах Сумской области продолжаются ожесточенные бои, – Живицкий
26 марта 2022 , 08:42Читати новину українською
Источник:Дмитрий Живицкий
В Сумской области продолжаются ожесточенные бои. В частности, враг больше всего атакует Конотопский, Сумской и Ахтырский районы.
Продолжаются военные действия и в Тростянецкой общине. О ситуации в Сумской области за сутки 25 марта рассказал Дмитрий Живицкий.
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На Сумщине ситуация остается напряженной, продолжаются ожесточенные бои... Конотопский район, Сумский, Ахтырский – активная фаза боев,
– говорит глава ОВА.
Некоторые общины до сих пор находятся под контролем российских оккупантов. Там происходит террор и геноцид. Оккупанты продолжают обстреливать пригород Сум и бомбить Ахтырку.