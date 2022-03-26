В трех районах Сумской области продолжаются ожесточенные бои, – Живицкий

В Сумской области продолжаются ожесточенные бои. В частности, враг больше всего атакует Конотопский, Сумской и Ахтырский районы.

Продолжаются военные действия и в Тростянецкой общине. О ситуации в Сумской области за сутки 25 марта рассказал Дмитрий Живицкий.

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На Сумщине ситуация остается напряженной, продолжаются ожесточенные бои... Конотопский район, Сумский, Ахтырский – активная фаза боев,

– говорит глава ОВА.

Некоторые общины до сих пор находятся под контролем российских оккупантов. Там происходит террор и геноцид. Оккупанты продолжают обстреливать пригород Сум и бомбить Ахтырку.

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