В трех регионах Испании бушуют масштабные лесные пожары: фото, видео

В Испании 24 июля вспыхнуло несколько масштабных лесных пожаров. Пламя зафиксировали в Андалусии, Кастилии-Ла-Манча и Каталонии.

К тушению огня привлекли сотни пожарных, сотрудников военного подразделения по ЧС, а также десятки вертолетов и самолетов.

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Масштабные пожары в Испании

В районе населенного пункта Льетор в провинции Альбасете огнем выжжено около 1 тысячи гектаров леса.

В Каталонии сразу два пожара – в провинциях Таррагона и Жирона. Там уничтожено уже более чем 1,1 тысячи гектаров леса.

В районе андалусского муниципалитета Вильярраса произошло возгорание – выжжено около 600 гектаров леса.

В трех регионах Испании бушуют масштабные лесные пожары / Фото ЕРА