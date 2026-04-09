Трехсторонние переговоры с Россией отложены: Зеленский назвал причину

Трехсторонние переговоры между Украиной и Россией с участием американской стороны временно отложили из-за сосредоточенности США на войне на Ближнем Востоке.

Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский в интервью корреспонденту Rai Radio.

Смотрите также Несмотря на перемирие в Иране, топливо снова дорожает: что происходит на АЗС в Украине

Как Зеленский объяснил остановку переговоров?

Президент поздравил США с соглашением о временном прекращении огня в Иране. По его мнению, это облегчит решение глобального энергетического кризиса. Но ситуация на Ближнем Востоке не должна мешать помощи Украине.

Поддержка Украины, в частности, поставками оружия, должна продолжаться,

– сказал он.

По его словам, Дональд Трамп сейчас в основном сосредоточен на войне на Ближнем Востоке, и именно это стало причиной "отложения" трехсторонних переговоров с Россией, однако он заверил, что это временные проблемы.

Заметим, что последние переговоры в трехстороннем формате при посредничестве спецпредставителя США Стива Уиткоффа были еще 17 – 18 февраля в Женеве, Швейцария. Тогда заявляли о частичном прогрессе после встреч.

Когда могут возобновить переговоры?