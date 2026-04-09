Трехсторонние переговоры с Россией отложены: Зеленский назвал причину
- Трехсторонние переговоры между Украиной и Россией с участием США отложены из-за сосредоточенности Вашингтона на конфликте на Ближнем Востоке.
- Президент Зеленский подчеркнул важность продолжения поддержки Украины, в частности поставки оружия, несмотря на ситуацию на Ближнем Востоке.
Трехсторонние переговоры между Украиной и Россией с участием американской стороны временно отложили из-за сосредоточенности США на войне на Ближнем Востоке.
Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский в интервью корреспонденту Rai Radio.
Как Зеленский объяснил остановку переговоров?
Президент поздравил США с соглашением о временном прекращении огня в Иране. По его мнению, это облегчит решение глобального энергетического кризиса. Но ситуация на Ближнем Востоке не должна мешать помощи Украине.
Поддержка Украины, в частности, поставками оружия, должна продолжаться,
– сказал он.
По его словам, Дональд Трамп сейчас в основном сосредоточен на войне на Ближнем Востоке, и именно это стало причиной "отложения" трехсторонних переговоров с Россией, однако он заверил, что это временные проблемы.
Заметим, что последние переговоры в трехстороннем формате при посредничестве спецпредставителя США Стива Уиткоффа были еще 17 – 18 февраля в Женеве, Швейцария. Тогда заявляли о частичном прогрессе после встреч.
Когда могут возобновить переговоры?
- Недавно пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил о надежде России на то, что американская сторона будет иметь больше времени и возможностей для встречи в трехстороннем формате в ближайшем будущем.
- До этого он заявил, что сейчас переговоры по Украине находятся на паузе, поскольку у США "много других дел". По его словам, Россия и Украина продолжают вести свои отдельные контакты с США.
- В то же время представители Украины и США продолжают активную работу над усилением документа о гарантиях безопасности для Украины, а приглашение специальных представителей США в Киев остается актуальным.