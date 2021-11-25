Трем украинским политзаключенным в СИЗО в России не оказывают медицинскую помощь

Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что трем украинским политзаключенным, которых содержат в СИЗО России, не оказывают медицинскую помощь. Хотя они просили об этом.

Говорится об Энвере Омерове, Айдере Джаппарове и Ризы Омерове. Об этом уполномоченная по правам человека заявила 24 ноября.

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Все трое неоднократно обращались в администрацию СИЗО-3 относительно оказания медицинской помощи, впрочем безрезультатно,

– заявила Денисова.

Она объяснила, что говорится о:

60-летнем крымском татарине Энвере Омерове – он нуждается в хирургическом вмешательстве для лечения острого хронического заболевания;

Айдере Джаппарове – после перенесенной коронавирусной инфекции он имеет проблемы с дыханием и боль в груди, а также высокое артериальное давление;

Ризы Омерове – он нуждается в помощи стоматолога.

Денисова напомнила, что своими незаконными действиями руководство следственного изолятора нарушает:

права на жизнь, здравоохранение и медицинскую помощь, которые закреплены 2 статьей Конвенции о защите прав человека и основных свобод;

22 пункт Минимальных стандартных правил обращения с заключенными, одобренных экономическим и социальным Советом ООН.

Кроме того, уполномоченная по правам человека обратилась к своей российской коллеге Татьяне Москальковой. Денисова призвала ее разрешить провести пленникам медицинское обследование и назначить лечение.

А также призвала международное сообщество:

обратить внимание на нарушения прав Энвера Омерова, Айдера Джаппарова и Ризы Омерова, которые незаконно удерживается в российском СИЗО;

продолжить деятельность, направленную на защиту прав всех пленников Кремля;

усилить давление на страну-оккупанта, чтобы заставить прекратить нарушение норм международного права и немедленно их освободить.

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23 ноября в СИЗО в Симферополе пришли люди, чтобы встретить ранее арестованного на 12 суток адвоката Эдема Семедляева. Его посадили за якобы "неповиновение сотрудникам полиции".

Возле изолятора временного содержания в Симферополе задержали 31 активиста. Среди них были 10 женщин и 4 журналиста и даже ребенок.

В Офисе генпрокурора открыли дело по фактам незаконного лишения свободы крымских татар на территории оккупированного полуострова.

Что касается активистов, которых содержат в СИЗО России, то 59-летнего Джемиля Гафарова также удерживают в российской тюрьме. У 59-летнего мужчины обострилась почечная болезнь и оккупанты жалобы игнорируют и тоже не оказывают ему медпомощь.

Полный текст публикации Людмилы Денисовой

Трем украинским политзаключенным, содержащимся в СИЗО – из Новочеркасска в Ростовской области России, не оказывается медицинская помощь.

60-летний крымский татарин Энвер Омеров нуждается в хирургическом вмешательстве для лечения острого хронического заболевания, Айдер Джаппаров после перенесенной коронавирусной инфекции имеет проблемы с дыханием и боль в груди, а также высокое артериальное давление. Риза Омеров нуждается в помощи стоматолога.

Все трое неоднократно обращались в администрацию СИЗО-3 по оказанию медицинской помощи, впрочем безрезультатно.

Призываю международное сообщество обратить внимание на нарушение прав Энвера Омерова, Айдера Джаппарова и Ризы Омерова, которые незаконно удерживаются в российском следственном изоляторе, продолжить деятельность, направленную на защиту прав всех пленников Кремля и усилить давление на страну-оккупанта, чтобы заставить прекратить нарушение норм международного права и немедленно их освободить.