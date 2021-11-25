Мовиться про Енвера Омерова, Айдера Джаппарова та Різа Омерова. Про це уповноважена з прав людини заявила 24 листопада.

Зауважте Ігнорують будь-які скарги: в українського політв'язня Гафарова загострилася ниркова хвороба

Росія не надає допомогу українцям, яких утримує в СІЗО

Всі троє неодноразово зверталися до адміністрації СІЗО-3 щодо надання медичної допомоги, втім безрезультатно,

– заявила Денісова.

Вона пояснила, що мовиться про:

60-річного кримського татарина Енвера Омерова – він потребує хірургічного втручання для лікування гострого хронічного захворювання;

для лікування гострого хронічного захворювання; Айдера Джаппарова – після перенесеної коронавірусної інфекції він має проблеми з диханням і біль у грудях , а також високий артеріальний тиск;

, а також високий артеріальний тиск; Різа Омерова – він потребує допомоги стоматолога.

Денісова нагадала, що своїми незаконними діями керівництво слідчого ізолятора порушує:

права на життя, охорону здоров'я та медичну допомогу, які закріплені 2 статтею Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод;

22 пункт Мінімальних стандартних правил поводження з ув'язненими, схвалених Економічною і Соціальною радою ООН.

Окрім того, уповноважена з прав людини звернулась до своєї російської колеги Тетяни Москалькової. Денісова закликала її дозволити провести бранцям медичне обстеження та призначити лікування.

А також закликала міжнародну спільноту:

звернути увагу на порушення прав Енвера Омерова, Айдера Джаппарова та Різи Омерова, які незаконно утримується у російському СІЗО;

продовжити діяльність, спрямовану на захист прав усіх бранців Кремля;

посилити тиск на країну-окупанта, щоб змусити припинити порушення норм міжнародного права та негайно їх звільнити.

Коротко про незаконні арешти Кремля: останні новини

23 листопада до СІЗО у Сімферополі прийшли люди, щоб зустріти раніше арештованого на 12 діб адвоката Едема Семедляєва. Його ув'язнили за нібито "непокору співробітникам поліції".

Біля ізолятора тимчасового тримання у Сімферополі затримали 31 активіста. Серед них були 10 жінок та 4 журналістів та навіть дитина.

У Офісі генпрокурора відкрили справу за фактами незаконного позбавлення волі кримських татар на території окупованого півострова.

Щодо активістів, яких утримують в СІЗО Росії, то 59-річного Джеміля Гафарова також утримують в російській в'язниці. У 59-річного чоловіка загострилася ниркова хвороба та окупанти скарги ігнорують й теж не надають йому меддопомоги.

Повний текст публікації Людмили Денісової

Трьом українським політв'язням, які утримуються в СІЗО-3 Новочеркаська в Ростовській області Росії, не надається медична допомога.

60-річний кримський татарин Енвер Омеров потребує хірургічного втручання для лікування гострого хронічного захворювання, Айдер Джаппаров після перенесеної коронавірусної інфекції має проблеми з диханням і біль у грудях, а також високий артеріальний тиск. Різа Омеров потребує допомоги стоматолога.

Всі троє неодноразово зверталися до адміністрації СІЗО-3 щодо надання медичної допомоги, втім безрезультатно.

Закликаю міжнародну спільноту звернути увагу на порушення прав Енвера Омерова, Айдера Джаппарова та Різи Омерова, які незаконно утримуються у російському слідчому ізоляторі, продовжити діяльність, спрямовану на захист прав усіх бранців Кремля та посилити тиск на країну-окупанта, аби змусити припинити порушення норм міжнародного права та негайно їх звільнити.