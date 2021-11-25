Мовиться про Енвера Омерова, Айдера Джаппарова та Різа Омерова. Про це уповноважена з прав людини заявила 24 листопада.
Зауважте Ігнорують будь-які скарги: в українського політв'язня Гафарова загострилася ниркова хвороба
Росія не надає допомогу українцям, яких утримує в СІЗО
Всі троє неодноразово зверталися до адміністрації СІЗО-3 щодо надання медичної допомоги, втім безрезультатно,
– заявила Денісова.
Вона пояснила, що мовиться про:
- 60-річного кримського татарина Енвера Омерова – він потребує хірургічного втручання для лікування гострого хронічного захворювання;
- Айдера Джаппарова – після перенесеної коронавірусної інфекції він має проблеми з диханням і біль у грудях, а також високий артеріальний тиск;
- Різа Омерова – він потребує допомоги стоматолога.
Денісова нагадала, що своїми незаконними діями керівництво слідчого ізолятора порушує:
- права на життя, охорону здоров'я та медичну допомогу, які закріплені 2 статтею Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод;
- 22 пункт Мінімальних стандартних правил поводження з ув'язненими, схвалених Економічною і Соціальною радою ООН.
Окрім того, уповноважена з прав людини звернулась до своєї російської колеги Тетяни Москалькової. Денісова закликала її дозволити провести бранцям медичне обстеження та призначити лікування.
А також закликала міжнародну спільноту:
- звернути увагу на порушення прав Енвера Омерова, Айдера Джаппарова та Різи Омерова, які незаконно утримується у російському СІЗО;
- продовжити діяльність, спрямовану на захист прав усіх бранців Кремля;
- посилити тиск на країну-окупанта, щоб змусити припинити порушення норм міжнародного права та негайно їх звільнити.
Коротко про незаконні арешти Кремля: останні новини
- 23 листопада до СІЗО у Сімферополі прийшли люди, щоб зустріти раніше арештованого на 12 діб адвоката Едема Семедляєва. Його ув'язнили за нібито "непокору співробітникам поліції".
- Біля ізолятора тимчасового тримання у Сімферополі затримали 31 активіста. Серед них були 10 жінок та 4 журналістів та навіть дитина.
- У Офісі генпрокурора відкрили справу за фактами незаконного позбавлення волі кримських татар на території окупованого півострова.
- Щодо активістів, яких утримують в СІЗО Росії, то 59-річного Джеміля Гафарова також утримують в російській в'язниці. У 59-річного чоловіка загострилася ниркова хвороба та окупанти скарги ігнорують й теж не надають йому меддопомоги.
Повний текст публікації Людмили Денісової
Трьом українським політв'язням, які утримуються в СІЗО-3 Новочеркаська в Ростовській області Росії, не надається медична допомога.
60-річний кримський татарин Енвер Омеров потребує хірургічного втручання для лікування гострого хронічного захворювання, Айдер Джаппаров після перенесеної коронавірусної інфекції має проблеми з диханням і біль у грудях, а також високий артеріальний тиск. Різа Омеров потребує допомоги стоматолога.
Всі троє неодноразово зверталися до адміністрації СІЗО-3 щодо надання медичної допомоги, втім безрезультатно.
Закликаю міжнародну спільноту звернути увагу на порушення прав Енвера Омерова, Айдера Джаппарова та Різи Омерова, які незаконно утримуються у російському слідчому ізоляторі, продовжити діяльність, спрямовану на захист прав усіх бранців Кремля та посилити тиск на країну-окупанта, аби змусити припинити порушення норм міжнародного права та негайно їх звільнити.