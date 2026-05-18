Видео, на котором понтифик повторяет популярные движения, стало вирусным в TikTok.

Как Лев XIV повторил тренд "six – seven"?

Ролик в сети 16 мая опубликовал итальянский священник Дон Роберт Фишер. Такой контент мгновенно пришелся по душе пользователям и меньше чем за сутки собрал более 10 миллионов просмотров и тысячи комментариев.

Комментаторы не сдержали своего восторга от ситуации. Для них такие действия Папы стали "легендарными". А один из пользователей даже написал: "Я атеист, но люблю этого Папу – он такой милашка".

К слову, еще один курьезный случай со Львом XIV произошел, когда тот пытался связаться с американским банком, чтобы обновить свои личные данные. Однако тогда сотрудница учреждения не поверила собеседнику и просто бросила трубку, не распознав в нем Папу Римского.

Что это за тренд такой?

Вирусная фраза в совокупности с соответствующими движениями рук стала настолько популярной в мире, что этот феномен уже зафиксировали в словаре Merriam-Webster. Там объяснили, что на самом деле "six – seven" (также "6 7" или "67") – это бессмысленное выражение, которое стало популярным среди подростков и младших детей, в частности благодаря соцсетям и видео.

Тренд связан с рэп-треком и также ассоциируется с обозначением роста баскетболиста 6 футов 7 дюймов. Среди пользователей существуют различные толкования: некоторые считают, что это означает "так себе" (часто сопровождается жестом рукой вверх-вниз), другие связывают фразу с высоким ростом или баскетбольной терминологией.

В то же время общего и четкого значения нет – в этом и заключается суть тренда: это намеренно абсурдное выражение. Как отмечают сами подростки в соцсетях, его смысл в том, что он не имеет смысла.

Психолог Сэм Гольдштейн в материале Psychology Today объяснил, что мемы вроде "6 7" выполняют социальную функцию: дети через абсурдные шутки формируют ощущение принадлежности к группе и используют их как внутренний код без четкого значения.

Эксперт отметил, что такие тренды не свидетельствуют о поверхностности или проблемах с вниманием. Наоборот, абсурдный юмор помогает детям снижать напряжение, особенно в условиях информационной перегрузки и стресса.

Дети постоянно экспериментируют: заимствуют идеи, ремиксуют шутки, приспосабливают вещи на лету. Это неформально, так, но в то же время невероятно сложно. Они тонко чувствуют тон, тайминг, иронию и контекст так, что это поразило бы большинство взрослых,

– подчеркнул он.

Чем известен Папа Римский?

Лев XIV официально возглавил Римско-католическую церковь после интронизации в Ватикане 18 мая 2025 года. Роберт Фрэнсис Прево стал первым в истории Папой Римским из США, имея также французские, испанские и частично африканские корни.

После вступления на престол он публично высказался против полномасштабной войны России против Украины и подчеркивал необходимость справедливого мира. Также Папа реагировал на отказ России поддержать рождественское перемирие, а во время праздничных обращений призвал к миру в Украине, хотя прямо Россию как агрессора не называл.

В январе он также призвал прекратить удары по украинской энергетической инфраструктуре, которые вызывают значительные страдания гражданского населения.