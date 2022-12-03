К флешмобу с танцем Венсдей Аддамс присоединился и Ощадбанк

На днях Netflix выпустил сериал о семейке Аддамсов. Танец главной героини Венсдей заполонил тренды ток тока.

Ощадбанк решил тоже не стоять в стороне и опубликовал шутливое видео по теме сериала. В таком токе Ощадбанка говорится, что танец Венсдей буквально заполонил сеть.

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Реакция пользователей

Команда Ощадбанка пошутила, что в кассах отделения будут показывать отрывок из сериала. Комментаторы сразу отметили, что старшее поколение не поймет такого новшества.

Ощадбанк пошутил о тренде с Венсдей Аддамс: видео

Также подписчики отметили, что такой контент является разновидностью ситуативного маркетинга, а кто-то заметил, что такая инновация увеличит количество клиентов.

Реакция пользователей на видео Ощадбанка / Фото скриншоты из соцсети

К флешмобу присоединилась и Нацполиция: что известно

На аккаунте Нацполиции появилась актуальная интерпретация популярного мирового тренда – танка Венздей Аддамс. В полиции показали кадры, как регуляторы помогают движению на дорогах.

После публикации тренда в комментариях сразу начали появляться положительные отзывы украинцев. Они оценили чувство юмора полиции.

Танец Венздей Аддамс на манер Нацполиции: смотрите видео