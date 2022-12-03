Ощадбанк вирішив теж не стояти осторонь і опублікував жартівливе відео на тему серіалу. У тік тоці Ощадбанку йдеться про те, що танок Венсдей буквально заполонив мережу.

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Реакція користувачів

Команда Ощадбанку пожартувала, що у касах відділення показуватимуть уривок з серіалу. Коментатори одразу зазначили, що старше покоління не зрозуміє такого нововведення.

Ощадбанк пожартував про тренд з Венсдей Аддамс: відео

Також підписники зауважили, що такий контент є різновидом ситуативного маркетингу, а хтось зауважив, що така інновація збільшить кількість клієнтів.

Реакція користувачів на відео Ощадбанку / Фото скриншоти з соцмережі

До флешмобу долучилась і Нацполіція: що відомо

На акаунті Нацполіції з'явилася актуальна інтерпретація популярного світового тренду – танку Венздей Аддамс. У поліції показали кадри, як регулювальники допомагають руху на дорогах.

Після публікації тренду у коментарях одразу почали з'являтися схвальні відгуки українців. Вони оцінили почуття гумору поліції.

Танок Венздей Аддамс на манір Нацполіції: дивіться відео