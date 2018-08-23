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Тренды среди смартфонов: какие "фишки" будут популярны этой осенью

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Сканер отпечатков пальцев на дисплее станет новым трендом
Сканер отпечатков пальцев на дисплее станет новым трендом / Фото из открытых источников

К таким популярным решениям, как безрамочный дисплей и двойная камера, большинство пользователей уже привыкли. Но уже осенью к этим трендам добавят еще один – сканер отпечатков пальцев на дисплее.

Об этом пишет phonearena.com.

Уже многие производители добавляют этот тренд в свои новинки. Так, китайские поставщики заказали 45 миллионов таких сканеров.

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Так, компания Huawei требует 6 миллионов сканеров для своих осенних флагманов – Mate 20 Pro. Компании Vivo и Oppo тоже добавят дисплейные сканеры отпечатков пальцев для своих будущих флагманов. Обе компании заказали 33 миллиона компонентов.

Уже сегодня мы видим на рынке устройства, которые имеют такую технологию – Vivo Huawei, Meizu и другие оснастили свои новинки дисплейным сканером пальцев. Однако похоже, что осенью это станет настоящим трендом, поэтому таких устройств будет значительно больше.

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Теги: Техно Смартфоны
Источник: 24 Канал
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