"Современный арсенал на 94%": Путин объявил о проведении тренировок ядерных сил

Во вторник, 29 октября, Владимир Путин объявил о проведении тренировок сил ядерного сдерживания. В ходе этих тренировок планируется отработка пусков ракет.

Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ, передает 24 Канал. Путин продолжает открыто угрожать Западу ядерным оружием.

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Тренировка ядерного сдерживания

Во время своего выступления Владимир Путин заявил, что тренировки проводят из-за "роста геополитической напряженности, появление новых внешних угроз и рисков". В то же время диктатор утверждает, что использование ядерного оружия "является крайней, исключительной мерой обеспечения безопасности государства".

Вместе с тем мы хорошо понимаем, что именно ядерная триада продолжает оставаться надежным гарантом суверенитета и безопасности нашей страны,

– говорит Путин.

По его словам России "важно иметь современные и постоянно готовые к боевому применению стратегические силы".

Более того Путин пригрозил, что Россия и в дальнейшем будет совершенствовать стратегические силы сдерживания, убеждая, что ресурсы для этого есть.

Кроме того, он заявил, что оснащенность ядерного арсенала России "современными образцами вооружения достигла около 94%".