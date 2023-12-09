В метро Киева обнаружили трещины: между закрытыми станциями организуют "челночное движение"

В метро в Киеве 8 декабря произошел масштабный коллапс. Несколько станций остановили. По состоянию на 9 декабря заявили, что в Киеве могут запустить "челночное движение".

Руслан Кадыбор – директор Департамента транспортной инфраструктуры – сообщил, что между станциями метро "Демеевская" и "Теремки" может появиться "челночное движение". Его запустят неповрежденным туннелем.

Обратите внимание В Киеве подтопило станции метро: как планируют избежать транспортного коллапса

Если это реализуют, по словам Кадыробора, интервал движения между поездами будет составлять до 30 минут.

Где – эпицентр проблемы

Это означает, что поезд будет двигаться в обе стороны по одному пути без оборота в конечных пунктах.

Кадибор отметил, что эпицентр проблемы расположен между станциями "Демеевская" и "Лыбидская". Его участок – 14 метров. Появление трещин зафиксировали еще в конце осени. Кроме того, там просел грунт. В декабре 2023 года ситуация только усугубилась. Обвал мог произойти в любой момент.

Обнаружили новую трещину

Прессслужба Киевского метро сообщила, что утром 8 декабря было проведено дополнительное обследование. Как результат – обнаружили дополнительные трещины. Если бы движение поездов продолжили, это могло бы привести к разным последствиям. Безопасность людей – приоритет, поэтому решили не рисковать и остановить движение. В настоящее время проводятся все необходимые проверки и устанавливаются причины ситуации.

Людям пообещали, что приложат все усилия, чтобы как можно быстрее запустить движение. В то же время подчеркивают: главное здесь – качество, а не скорость.