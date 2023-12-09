Руслан Кадибор – директор Департаменту транспортної інфраструктури – повідомив, що між станціями метро "Деміївська" і "Теремки" може з'явитися "човниковий рух". Його запустять непошкодженим тунелем.

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Якщо це реалізують, за словами Кадиробора, інтервал руху між поїздами становитиме до 30 хвилин.

Зауважте! Це означає, що потяг рухатиметься в обидва боки по одній колії без обороту в кінцевих пунктах.

Де – епіцентр проблеми

Кадибор зауважив, що епіцентр проблеми розташований між станціями "Деміївська" та "Либідська". Його ділянка – 14 метрів. Появу тріщин зафіксували ще наприкінці осені. Окрім того, там просів ґрунт. У грудні 2023 року ситуація лише погіршилася. Обвал міг статися будь-якої миті.

Виявили нову тріщину

Пресслужба Київського метро повідомила, що вранці 8 грудня провели додаткове обстеження. Як результат – виявили додаткові тріщини. Якби рух потягів продовжили, це могло б призвести до різних наслідків. Безпека людей – пріоритет, тому вирішили не ризикувати й зупинити рух. Наразі проводять усі необхідні перевірки й встановлюють причини ситуації.

Людям пообіцяли, що докладуть усіх зусиль, аби якнайшвидше запустити рух. Водночас наголошують: головне тут – якість, а не швидкість.

На інших перегонах станом на 9 грудня ситуація – контрольована.