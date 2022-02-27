Треть поляков верят, что впоследствии Путин нападет и на них

В Польше 74% людей считают "высокой" или "средней" вероятность нападения России и на их государство.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Института рыночных и социальных исследований IBRiS. Его провели 25 февраля, во второй день российского вторжения в Украину.

Кстати Польша согласилась быть транспортным узлом для поставок оружия Украине

Социологи спросили поляков, как по шкале от 0 до 10 они оценивают возможность нападения Москвы.

Мнения поляков

Более 25% людей считают вероятность нападения "низкой". "Средний риск" усматривает каждый второй респондент – 51%. Более 23% респондентов считают риск "высоким или очень высоким".

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