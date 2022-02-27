Треть поляков верят, что впоследствии Путин нападет и на них
27 февраля 2022 , 23:49Читати новину українською
Источник:Onet.pl
В Польше 74% людей считают "высокой" или "средней" вероятность нападения России и на их государство.
Об этом свидетельствуют результаты опроса Института рыночных и социальных исследований IBRiS. Его провели 25 февраля, во второй день российского вторжения в Украину.
Кстати Польша согласилась быть транспортным узлом для поставок оружия Украине
Социологи спросили поляков, как по шкале от 0 до 10 они оценивают возможность нападения Москвы.
Мнения поляков
- Более 25% людей считают вероятность нападения "низкой".
- "Средний риск" усматривает каждый второй респондент – 51%.
- Более 23% респондентов считают риск "высоким или очень высоким".
Подписывайтесь на телеграм 24 канала, чтобы оперативно узнавать важные новости.