Про це свідчать результати опитування Інституту ринкових і соціальних досліджень IBRiS. Його провели 25 лютого, на другий день російського вторгнення в Україну.

До речі Польща погодилася бути транспортним вузлом для постачання зброї Україні

Соціологи запитали поляків, наскільки за шкалою від 0 до 10 вони оцінюють ймовірність нападу Москви.

Думки поляків