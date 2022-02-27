Про це свідчать результати опитування Інституту ринкових і соціальних досліджень IBRiS. Його провели 25 лютого, на другий день російського вторгнення в Україну.

До речі Польща погодилася бути транспортним вузлом для постачання зброї Україні

Соціологи запитали поляків, наскільки за шкалою від 0 до 10 вони оцінюють ймовірність нападу Москви.

Думки поляків

  1. Понад 25% людей вважають ймовірність нападу "низькою",
  2. "Середній ризик" вбачає кожен другий респондент – 51%.
  3. Понад 23% респондентів вважають ризик "високий або дуже високий".