Такое мнение в эфире 24 каналу озвучил российский политолог Дмитрий Орешкин. Он отметил, что стягивание Путиным российских войск к границам Украины в соседней стране в большинстве своем не воспринимают серьезно.
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"Значительная часть – не половина, но как минимум треть россиян понимают, что это – блеф", – подчеркнул Орешкин.
Равнодушие россиян к Путину
Он подчеркнул, что многим жителям России все равно на деятельность их лидера. Еще часть – выдохнула с облегчением после переговоров Путина с президентом США Джо Байденом.
Угроза не случилась, но мы примерно так и думали. Разошлись и решили заняться своими делами,
– рассказал Орешкин.
Российский политолог отметил, что народное внимание, любовь и уважение к Владимиру Путину также постепенно снижаются. Его деятельность, с точки зрения экономики, буксует уже 10 лет, так что разочарование потенциальных избирателей растет.
Интересно – об отношении россиян к Путину: смотрите видео 24 канала
Угроза Украине со стороны России: что известно
- В октябре 2021 года разведка США предупредила Украину о стягивании сил России к границам.
- Информацию о более чем 90 тысячах российских военных подтвердили также в украинском ГУР и спрогнозировали возможную атаку в январе – феврале 2022 года.
- Американские власти пытаются предотвратить вторжение России в Украину и сгладить ситуацию дипломатическим путем. Европа и США также угрожают Путину очередными экономическими санкциями.