Таку думку в ефірі 24 каналу озвучив російський політолог Дмитро Орєшкін. Він зазначив, що стягування Путіним російських військ до кордонів Україні в сусідній країні здебільшого не сприймають серйозно.

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"Значна частина – не половина, але як мінімум третина росіян розуміють, що це – блеф", – наголосив Орєшкін.

Байдужість росіян до Путіна

Він акцентував, що багатьом мешканцям Росії все одно на діяльність їхнього лідера. Ще частина – видихнула з полегшенням після перемовин Путіна з президентом США Джо Байденом.

Загроза не відбулася, але ми приблизно так і думали. Розійшлися та вирішили зайнятися своїми справами,

– розповів Орєшкін.

Російський політолог зауважив, що народна увага, любов та повага до Володимира Путіна також поступово знижуються. Його діяльність, з погляду економіки, буксує вже 10 років, тож розчарування потенційних виборців зростає.

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