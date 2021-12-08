Таку думку в ефірі 24 каналу озвучив російський політолог Дмитро Орєшкін. Він зазначив, що стягування Путіним російських військ до кордонів Україні в сусідній країні здебільшого не сприймають серйозно.
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"Значна частина – не половина, але як мінімум третина росіян розуміють, що це – блеф", – наголосив Орєшкін.
Байдужість росіян до Путіна
Він акцентував, що багатьом мешканцям Росії все одно на діяльність їхнього лідера. Ще частина – видихнула з полегшенням після перемовин Путіна з президентом США Джо Байденом.
Загроза не відбулася, але ми приблизно так і думали. Розійшлися та вирішили зайнятися своїми справами,
– розповів Орєшкін.
Російський політолог зауважив, що народна увага, любов та повага до Володимира Путіна також поступово знижуються. Його діяльність, з погляду економіки, буксує вже 10 років, тож розчарування потенційних виборців зростає.
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Загроза Україні з боку Росії: що відомо
- У жовтні 2021 року розвідка США попередила Україну про стягування сил Росії до кордонів.
- Інформацію про понад 90 тисяч російських військових підтвердили також в українському ГУР та спрогнозували можливу атаку в січні – лютому 2022 року.
- Американська влада намагається запобігти вторгненню Росії в Україну та згладити ситуацію дипломатичним шляхом. Європа та США також погрожують Путіну черговими економічними санкціями.