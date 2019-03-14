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      Треть сотрудников посольства России в Швеции – агенты спецслужб, – SAPO

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      Шпионский скандал в Швеции продолжается
      Шпионский скандал в Швеции продолжается / Иллюстративное фото

      Россия – главная угроза для безопасности Швеции. Такой вывод сделали контрразведчики скандинавской страны, о чем сообщили в своем официальном отчете за 2018 год.

      Россия разработала и воплощает "доктрину серой зоны". Говорится о том, что Кремль стремится влиять как на Швецию, так и на другие страны без оружия, но с применением не менее опасных средств – манипулирование конфиденциальными данными для дестабилизации той или иной страны. Об этом сообщило издание "Белсат" со ссылкой на руководителя контрразведки Швеции (SAPO) Даниэля Стенлинга.

      Читайте также: СБУ разоблачила группу российских шпионов

      Как, по мнению SAPO, действует Россия? Она применяет:

      – информационные пропагандистские кампании,
      – кибератаки,
      – приобретение стратегических компаний и технологий.

      Шведские контрразведчики убеждены, что треть сотрудников российского посольства в Стокгольме – агенты российских же спецслужб. А один из сотрудников российского дипведомства должен добровольно покинуть страну немедленно. Об этом уже сообщили послу России в Стокгольме Виктору Татаринцеву.

      К слову, 12 марта 24 канал сообщал, что в разведке Эстонии заявили: вооруженные силы РФ готовятся к значительному военному конфликту с НАТО. К такому выводу пришли контрразведчики Эстонии и опубликовали отчет с выводами, аналогичными шведским.

      Почему российская пропаганда в Интернете стала глобальной угрозой и как с этим бороться – читайте в материале 24 канала.

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      Теги: Новости политики Швеция Скандал Новости России
      Источник: 24 Канал
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